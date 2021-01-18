Haberler Fenerbahçe Mesut Özil'in maaşı belli oldu! İşte bonuslar

'in maaşı belli oldu! İşte bonuslar

Son dakika transfer haberleri | Tüm dünyanın gözünü çevirdiği - transferi resmiyete kavuşmak üzere. Yıldız futbolcu gece saatlerinde 'a gelerek sarı-lacivertli atkıyı boynuna geçirdi. Mesut'un kendisini 3.5 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayacak olan sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Dünya yıldızı futbolcunun alacağı ücret ve bonuslar da belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 09:31
Mesut Özil'in maaşı belli oldu! İşte bonuslar

transferini kulübün tanınırlığının artması için iyi bir PR çalışmasıyla duyurmayı planlayan , sürpriz bir video hazırlıyor.

Mesut Özil'in maaşı belli oldu! İşte bonuslar

Sarı-lacivertli yetkililer, ve gibi devlerin formasını giyen Mesut'un eski takım arkadaşlarının yer aldığı video yayınlayacak. ve gibi 'nin eski oyuncularının da videoda bulunacağı öğrenildi.

Mesut Özil'in maaşı belli oldu! İşte bonuslar

TAKİPÇİ SAYISI 87 MİLYON

Sosyal medyayı düzenli olarak kullanan 'in 3 farklı platformdaki takipçi sayısı toplam 87 milyona çıktı. 32 yaşındaki futbolcunun instagram'da 23.1, twitter'da 25.6, 'ta ise 38.3 milyon takipçisi bulunuyor.

Mesut Özil'in maaşı belli oldu! İşte bonuslar

TAM BİR KUPA KOLEKSİYONERİ

Kazandığı kupalar ve oynadığı takımlarla öne çıkan kariyeri boyunca bir olmak üzere 13 kupa aldı. 32 yaşındaki futbolcu ile Şampiyonu olurken, aynı zamanda 'yı da kazanmıştı.

Mesut Özil'in maaşı belli oldu! İşte bonuslar

MAAŞI VE BONUSLAR BELLİ OLDU!

'ye 3.5 yıllık imza atacak olan 'in kazanacağı ücret de belli oldu. Maç başı ve primler hariç 32 yaşındaki futbolcunun senelik 4 milyon euro kazanacak.

Mesut Özil'in maaşı belli oldu! İşte bonuslar

maç başı 25 bin euro kazanacak. Yıldız oyuncunun lig şampiyonluğu için 500 bin euro, 'ne katılım halinde de 250 bin euro bonus alacak.

Mesut Özil'in maaşı belli oldu! İşte bonuslar

Ayrıca 5 milyon euro imza parası 'e 3 yılda taksitlerle ödenecek. Mesut Özil'in ücretinin bir kısmını sponsorlar ödeyecek.

Mesut Özil'in maaşı belli oldu! İşte bonuslar

Bu arada , 'deki 8 milyon euroluk alacağının 3 milyon euroluk kısmından vazgeçerek, 5 milyon euroya ayrılmayı kabul etti.

Mesut Özil'in maaşı belli oldu! İşte bonuslar

SPONSORLAR KAPIDA

'in transferi, 'yi birçok pazarda da güçlü hale getirecek. Uzak doğuda ve ülkelerinde sevilen futbolculardan biri olan Mesut'un sponsorluk ve lisanslı ürünlerin satışı konusunda sarı-lacivertlilere ekstra gelir sağlaması bekleniyor. Birçok sponsorun da şimdiden Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı öğrenildi.

Mesut Özil'in maaşı belli oldu! İşte bonuslar

FORMADA HEDEF 1 MİLYON SATIŞ

'de forma giydiği dönemde forması en çok satılan isim olan 'in 'ye de bu konuda destek olması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcunun imza attığı günden itibaren Mesut Özil formalarını Fenerium mağazalarında çok sayıda satışa çıkaracak. Yönetim, sezon sonuna kadar forma satışlarında 1 milyonu hedefliyor.

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