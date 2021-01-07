Haberler Fenerbahçe Son dakika: Mesut Özil Fenerbahçe'de!

Son dakika: 'de!

Son dakika haberi: yılın transfer bombasını patlattı. 'un haberine göre sarı-lacivertliler, ve ile her konuda anlaşma sağladı. Dünyaca ünlü yıldız 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 21:50 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021 Perşembe 22:29
Son dakika: Mesut Özil Fenerbahçe'de!

büyük aşkı 'e kavuşuyor. Taraftarın heyecanla beklediği yıldız futbolcunun transferinde bir süredir hareketlilik yaşanırken son nokta kondu. Taraftarın heyecanla beklediği dünyaca ünlü yıldız için büyük uğraş veren yönetim transferde mutlu sona ulaştı.

Daha önce Mesut Özil ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, 32 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran 'i de ikna etti ve yüzyılın transferinde el sıkışıldı.

3.5 YILLIK İMZA!
Her iki tarafla da anlaşmaya varan sarı-lacivertli kurmaylar taraftarın dört gözle beklediği Mesut Özil'e 3.5 yıllık imza attıracak.

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