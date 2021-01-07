Son dakika: Mesut Özil Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe büyük aşkı Mesut Özil'e kavuşuyor. Taraftarın heyecanla beklediği yıldız futbolcunun transferinde bir süredir hareketlilik yaşanırken son nokta kondu. Taraftarın heyecanla beklediği dünyaca ünlü yıldız için büyük uğraş veren yönetim transferde mutlu sona ulaştı.

Daha önce Mesut Özil ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, 32 yaşındaki oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Arsenal'i de ikna etti ve yüzyılın transferinde el sıkışıldı.

3.5 YILLIK İMZA!

Her iki tarafla da anlaşmaya varan sarı-lacivertli kurmaylar taraftarın dört gözle beklediği Mesut Özil'e 3.5 yıllık imza attıracak.