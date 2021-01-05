Haberler Fenerbahçe Kötü misafir Pelkas! İki gole de katkı sağladı

Kötü misafir Pelkas! İki gole de katkı sağladı

Son dakika haberi: İlk golde rakibi bozan, 2. golün asistini yapan Dimitris, ’in deplasmanda (2 gol/3 asist) en çok gol katkısı yapan oyuncusu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:39 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Kötü misafir Pelkas! İki gole de katkı sağladı

Karşılaşmanın ile birlikte yıldızı 'tı... Yunan maestro, 'nin attığı ilk golde kafaya çıkarak Kasımpaşalı oyuncuyu bozdu. Seken topu Thiam ağlara yolladı. İkinci golde ise takım arkadaşı Thiam'ı akıl dolu bir aşırtma pas ile kaleci ile karşı karşıya bıraktı. Pelkas böylece ligde 9 maçta 2 gol+3 asiste ulaştı. Bunların tamamını deplasman maçlarında gerçekleştiren Pelkas, Fenerbahçe'nin dış sahada en çok gol katkısı yapan oyuncusu oldu. Teknik direktör , maçın bitiş düdüğünün ardından Pelkas'ı yanına çağırıp oyunu için tebrik etti.

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