Fenerbahçe'de savunma işbaşında

Kadıköy'de dün Fenerbahçe'nin savunmacıları yıldızlaştı. Sarı-lacivertlilerin hücum silahları beklentileri karşılayamazken, savunmanın kilit isimleri Nazım Sangare ve Marcel Tisserand işbaşındaydı. Sağ bekte görev yapan Sangare, hücuma çıktığı ilk yarının uzatma dakikalarında takımı adına eşitliği sağladı. Savunmada neredeyse hatasız oynayan Sangare, yaptığı bindirmelerle de hücuma büyük destek verdi. İkinci golde ise stoper olarak görev yapan Tisserand sahneye çıktı.

TISSERAND KENDİSİNİ AFFETTİRDİ

Kongolu futbolcu, Fenerbahçe'nin skoru 2-1'e getiren golünü attı. Sarı-lacivertil forma ile 4. Süper Lig maçına çıkan Nazım Sangare, 1 gol ve 1 asistlik performansa ulaşırken, Marcel Tisserand ise son haftalardaki kötü performansının ardından yüzleri güldürdü. Yeni Malatyaspor ve Gaziantep maçlarında sebep olduğu penaltılar nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde kalan tecrübeli stoper, dün futboluyla tam puan aldı. 27 yaşındaki futbolcu, Serdar Aziz'le uyumuyla da rakibin hücumcularına geçit vermedi.

SON SÖZÜ MHY SÖYLEDİ

Geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep karşılaşmasında eleştirilen isimlerin başında gelen Mert Hakan Yandaş, dün akşam Kadıköy'de son sözü söyledi. Skoru 4-1'e getiren golü atan MHY, Başakşehir karşısında oyunun iki yönünü de kullandı. Savunmada 2 top kapan, 1 pas arası yapan yıldız futbolcu, 5 ikili mücadele kazandı, ilk şutunda da Başakşehir ağları havalandırmayı başardı.

SOSA RİSKE EDİLMEDİ

Hafif sakatlığına rağmen kadroya alınan Jose Sosa, dün yedek soyundu. Teknik heyetin riske etmek istemediği Arjantinli futbolcu, skorun 3-1'e gelmesinin ardından 82. dakikada Sinan Gümüş'ün yerine sahaya girdi. Yıldız futoblcu, sahada kaldığı kısa sürede 24 kez topla buluşurken yüzde 95.2 pas ortalamasıyla oynadı.

THIAM GÜZEL BİTİRDİ

Başakşehir'e karşı Kemal Ademi ile birlikte Fenerbahçe'nin gol silahı olarak sahaya çıkan Mame Thiam, girdiği net fırsatları harcadı. Yakadığı gol pozisyonlarının yanı sıra basit top kayıpları da yapan Senegalli futbolcu, finali güzel tamamladı. Yıldız futbolcu, Mert Hakan'ın skoru belirleyen golünde asisti yapan futbolcuydu