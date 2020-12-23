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’nin karşısında attığı dört golün ikisi savunmacılardan

’nin ’i mağlup ettiği müsabakada sarı-lacivertlilerin 2 golü savunma oyuncularından geldi. Kanarya'da 45+2. dakikada Nazım Sangare, 60. dakikada ise Marcel Tisserand attıkları gollerle galibiyette pay sahibi oldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 21:26
Fenerbahçe’nin Başakşehir karşısında attığı dört golün ikisi savunmacılardan

'in 14. haftasında , Medipol 'i mağlup ederken sarı-lacivertlilerin attığı 2 gol savunma oyuncularından geldi. Fenerbahçe'de ilk golü 45+2. dakikada Caner'in ortasında ceza sahası içinde Nazım Sangare kaydederken, maçın 60. dakikasında ise kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Tisserand yaptığı düzgün vuruşla takımını 2-1 öne geçiren golü attı. 84. dakikada Caner'in pasında Gustavo topu ağlarla buluştururken, 89. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla Mert Hakan Yandaş skoru belirleyen golü kaydetti.


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