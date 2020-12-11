Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'lerde kimler var?

Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında Ülker Stadtyumu'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaaya dair önemli bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Ozan, Gustavo, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Cisse

Y. MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Kanatsızkuş, Tetteh, Adem, Umut

5 SAKAT 1 CEZALI VAR

Sakatlıkları bulunan Samatta, Perotti, Valencia, Kemal Ademi ve Lemos'tan yoksun olarak sahaya çıkacak olan Kanarya'da, Serdar Aziz de cezası sebebiyle bu hafta forma giyemeyecek.

Bulut'un, oynatamadığı isimlerin yerine kimlere şans vereceği belli oldu.

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ GÜN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor mücadelesi 12 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Maç, beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek.

Öte yandan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Ali Saygın Ögel yapacak. 4. hakem ise Emre Malok. Süper Lig'e bu sezon yükselen Özdamar, yönettiği 4 maçta 18 sarı, 1'i ikinci sarıdan olmak üzere 2 kırmızı kart çıkardı.