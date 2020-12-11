Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'lerde kimler var?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'lerde kimler var?

Süper Lig'in 12. haftasında , zirve yolunda kritik bir maça çıkacak. Sarı lacivertliler, Alanyaspor'un da puan kaybetmesinin ardından iyiden iyiye ligde 1. sıraya çıkmanın hesaplarını yaparken, Ülker Stadı'nda 'u ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçının hakemi kim? Mücadelenin muhtemel 11'inde kimler var? Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını hangi kanal verecek? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 09:18
Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'lerde kimler var?

ve , Süper Lig'in 12. haftasında Ülker Stadtyumu'nda kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaaya dair önemli bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

MUHTEMEL 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Sadık, Tisserand, Caner, Ozan, Gustavo, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Cisse
Y. MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafez, Ndayishimiye, Acquah, Kanatsızkuş, Tetteh, Adem, Umut

5 SAKAT 1 CEZALI VAR
Sakatlıkları bulunan Samatta, Perotti, Valencia, Kemal Ademi ve Lemos'tan yoksun olarak sahaya çıkacak olan Kanarya'da, Serdar Aziz de cezası sebebiyle bu hafta forma giyemeyecek.

Bulut'un, oynatamadığı isimlerin yerine kimlere şans vereceği belli oldu.

FENERBAHÇE - YENİ MALATYASPOR MAÇI HANGİ GÜN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor mücadelesi 12 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Maç, beIN Sports'tan naklen ekranlara gelecek.

Öte yandan Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Ali Saygın Ögel yapacak. 4. hakem ise Emre Malok. Süper Lig'e bu sezon yükselen Özdamar, yönettiği 4 maçta 18 sarı, 1'i ikinci sarıdan olmak üzere 2 kırmızı kart çıkardı.

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