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Denizlispor - maçında kavga! Yöneticiler birbirine girdi

Süper Lig'in 11. haftasında ve Denizlispor, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele, sarı lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğü ile sonnuçlandı. Öte yandan maçın bir bölümünde Denizlisporlu yöneticilerle Fenerbahçeli yöneticiler, birbirine girdi. İşte ekranlar gözükmeyen o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 21:38 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 21:49
Denizlispor - Fenerbahçe maçında kavga! Yöneticiler birbirine girdi

, 'yi konuk ettiği maçında protokol tribününde iki kulübün yöneticileri arasında tartışma çıktı. Kulüp Başkanı ve polis ekiplerinin ayırmasıyla tartışma sona erdi.

Yukatel Denizlispor Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçın 25. dakikasında iki kulüp yöneticileri arasında tartışma çıktı.

Denizlispor'lu yönetici Kaan Şanlıkan'ın hakemin kararlarına itirazı sırasında yükselen ses tonu nedeniyle Fenerbahçeli yöneticiler ile arasında tartışma çıktı.

İki kulübün diğer yöneticilerinin dahil olmasıyla tartışma büyüdü. Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin ve polis ekiplerinin müdahalesi ile tartışma sona erdi.

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