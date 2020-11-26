Haberler Fenerbahçe İsmi Galatasaray ile anılan Mehmet Ekici'de flaş gelişme! Geri dönüyor

İsmi ile anılan 'de flaş gelişme! Geri dönüyor

Son dakika haberleri... 'de yaptığı transferlerle adından söz ettiren kadroya kattığı isimlerin yanında, takımdan gönderilen oyuncularla gündem olmuştu. Bu isimlerden olan ve sarı-lacivertlilerle sözleşmesi yenilenmeyen için, dahil olmak üzere birçok kulüp yazılıp çizilmişti. doğumlu olan tecrübeli oyuncunun geleceğine dair, Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 19:09
İsmi Galatasaray ile anılan Mehmet Ekici'de flaş gelişme! Geri dönüyor

Yeni sezon öncesi mutlak şampiyonluk parolasıyla kadrosunda büyük bir revizyona giden kadrosuna 18 yeni ismi katarak, yepyeni isimlerle sezona merhaba demişti.

İsmi Galatasaray ile anılan Mehmet Ekici'de flaş gelişme! Geri dönüyor

Emre Belözoğlu'nun liderliğinde yapılan transferlerden alınan verim şu an için yönetimi memnun ederken, sarı-lacivertliler ilk 9 hafta sonunda topladığı 20 puanla 2. sırada bulunuyor.

İsmi Galatasaray ile anılan Mehmet Ekici'de flaş gelişme! Geri dönüyor

Öte yandan yapılan transferler sonrası hem yeni gelen isimlere yer açmak, hem de transferlere kaynak yaratmak amacıyla birçok isimle de vedalaşan Sarı Kanarya sözleşmesi sona eren , ile yollarını ayırırken, , ve ile de karşılıklı olarak sözleşmesini feshetmişti.

İsmi Galatasaray ile anılan Mehmet Ekici'de flaş gelişme! Geri dönüyor

Bu isimlerin yanında birçok oyuncuyla da vedalaşan sarı-lacivertlilerde 'nin ismi birçok kulüple anılırken Ankaragücü, Denizlispor ve gibi ekiplerinin ismi ön plana çıkmıştı.

İsmi Galatasaray ile anılan Mehmet Ekici'de flaş gelişme! Geri dönüyor

Hatta tecrübeli oyuncu isminin ile anılmasının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray'dan haber beklediğini ve Belhanda Galatasaray'dan ayrılırsa sarı kırmızılı takıma olacağını söylemişti.

İsmi Galatasaray ile anılan Mehmet Ekici'de flaş gelişme! Geri dönüyor

Bu transferin gerçekleşmemesinin ardından kulüpsüz kalan 30 yaşındaki oyuncu için şimdi de Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

İsmi Galatasaray ile anılan Mehmet Ekici'de flaş gelişme! Geri dönüyor

kaynaklı 'fussballtransfers'in' haberine göre Almanya doğumlu oyuncu memleketi Münih'e geri dönebilir.

İsmi Galatasaray ile anılan Mehmet Ekici'de flaş gelişme! Geri dönüyor

altyapısından yetişen tecrübeli futbolcunun 3. Lig Kulübü Türkgücü Münih ile görüştüğünü kaydeden , Ekici'nin şu an herhangi bir kulübünün olmaması nedeniyle Bavyera başkenti sakinlerinin herhangi bir ücreti ödemeyeceğinin de altını çizdi.

İsmi Galatasaray ile anılan Mehmet Ekici'de flaş gelişme! Geri dönüyor

Kaynak: Fussballtransfers

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