İsmi Galatasaray ile anılan Mehmet Ekici'de flaş gelişme! Geri dönüyor

Yeni sezon öncesi mutlak şampiyonluk parolasıyla kadrosunda büyük bir revizyona giden Fenerbahçe kadrosuna 18 yeni ismi katarak, yepyeni isimlerle sezona merhaba demişti.

Emre Belözoğlu'nun liderliğinde yapılan transferlerden alınan verim şu an için yönetimi memnun ederken, sarı-lacivertliler ilk 9 hafta sonunda topladığı 20 puanla 2. sırada bulunuyor.

Öte yandan yapılan transferler sonrası hem yeni gelen isimlere yer açmak, hem de transferlere kaynak yaratmak amacıyla birçok isimle de vedalaşan Sarı Kanarya sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici ile yollarını ayırırken, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç ve Alper Potuk ile de karşılıklı olarak sözleşmesini feshetmişti.

Bu isimlerin yanında birçok oyuncuyla da vedalaşan sarı-lacivertlilerde Mehmet Ekici'nin ismi birçok kulüple anılırken Ankaragücü, Denizlispor ve Galatasaray gibi Süper Lig ekiplerinin ismi ön plana çıkmıştı.

Hatta tecrübeli oyuncu isminin Galatasaray ile anılmasının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray'dan haber beklediğini ve Belhanda Galatasaray'dan ayrılırsa sarı kırmızılı takıma transfer olacağını söylemişti.

Bu transferin gerçekleşmemesinin ardından kulüpsüz kalan 30 yaşındaki oyuncu için şimdi de Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Almanya kaynaklı haber sitesi 'fussballtransfers'in' haberine göre Almanya doğumlu oyuncu Mehmet Ekici memleketi Münih'e geri dönebilir.

Bayern Münih altyapısından yetişen tecrübeli futbolcunun Almanya 3. Lig Kulübü Türkgücü Münih ile görüştüğünü kaydeden haber sitesi, Ekici'nin şu an herhangi bir kulübünün olmaması nedeniyle Bavyera başkenti sakinlerinin herhangi bir transfer ücreti ödemeyeceğinin de altını çizdi.