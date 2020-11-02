Diego Perotti'den açıklama geldi! "Ben 10 numara istedim ama..."

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Diego Perotti, maç öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Perotti, sarı lacivertlilere transferi sonrası 10 numarayı istediğini ancak bunun Samatta'da olması nedeniyle 11 numarayı tercih ettiğini söyledi.

Yıldız ismin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu;

"Sakatlığımın geçmesi için çok uğraştım. Takımla birlikte çalıştım. Umarım sahada şans bulabilirsem çıkıp takıma yardımcı olurum. Bu anı yaşamak için çok çalıştım.

Ben daha yüksek numaraları sevmiyorum. Ben geldiğimde 10 numara istedim ancak Samatta 10 numaraydı. O yüzden 21 numarayı seçtim."