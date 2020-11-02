Haberler Fenerbahçe Diego Perotti'den açıklama geldi! "Ben 10 numara istedim ama..."

'den açıklama geldi! "Ben istedim ama..."

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin sezon başında Roma'dan kadrosuna kattığı , sakatlığı nedeniyle şimdiye dek forma şansı bulamamıştı. Erol Bulut, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a karşı Perotti'yi kadroya dahil ederken, Arjantinli yıldız basına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 19:32
Diego Perotti'den açıklama geldi! "Ben 10 numara istedim ama..."

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk olan 'de , maç öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Perotti, sarı lacivertlilere transferi sonrası 10 numarayı istediğini ancak bunun Samatta'da olması nedeniyle 11 numarayı tercih ettiğini söyledi.

Yıldız ismin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu;

"Sakatlığımın geçmesi için çok uğraştım. Takımla birlikte çalıştım. Umarım sahada şans bulabilirsem çıkıp takıma yardımcı olurum. Bu anı yaşamak için çok çalıştım.

Ben daha yüksek numaraları sevmiyorum. Ben geldiğimde istedim ancak Samatta 10 numaraydı. O yüzden 21 numarayı seçtim."

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