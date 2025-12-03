CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol İstanbulspor-Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda İstanbulspor ile Sarıyerspor karşı karşıya gelecek. İki 1. Lig takımının kozlarını paylaşacağı turda gruplara kalmayı amaçlayan İstanbul temsilcileri, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Ev sahibi takım, Alper Avcı yönetiminde 9 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Servet Çetin ile 5 maçta 3 galibiyet alan Sarıyer ekibi ise zorlu deplasmanda kazanmanın yollarını arayacak. Peki, İstanbulspor-Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 10:43
İstanbulspor-Sarıyerspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, İstanbul futbolunun iki köklü temsilcisini karşı karşıya getiriyor. İstanbulspor ile Sarıyerspor, gruplara kalma mücadelesinde kritik bir sınava çıkacak. Kupada yoluna devam etmek isteyen her iki ekip de sahadan hata yapmadan ayrılmayı hedefliyor. Ev sahibi İstanbulspor, Alper Avcı yönetiminde uzun süredir devam eden 9 maçlık galibiyet hasretine son vermenin peşinde. Öte yandan, Servet Çetin'in dokunuşuyla son 5 maçta 3 kez sahadan galibiyetle ayrılan Sarıyerspor, deplasmanda kazanarak yoluna güçlü adımlarla devam etmenin hesaplarını yapıyor. Peki, İstanbulspor-Sarıyerspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İSTANBULSPOR-SARIYERSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak İstanbulspor-Sarıyerspor maçı 3 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak.

İSTANBULSPOR-SARIYERSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak İstanbulspor-Sarıyerspor maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.

Anasayfa
