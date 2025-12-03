CANLI SKOR ANA SAYFA
Athletic Bilbao ile Real Madrid, 3 Aralık 2025 Çarşamba günü (bugün) La Liga 2025/26 sezonu kapsamında karşı karşıya geliyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 11:28
Athletic Bilbao - Real Madrid maçını takip etmek için tıklayın

Athletic Bilbao ile Real Madrid, La Liga 2025/26 sezonunun önemli maçlarından biri için karşılaşıyor. Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bu sezon iç sahada oynadığı 7 maçtan 13 puan toplayan Athletic Bilbao, bu performansını Real Madrid karşısında geliştirmek istiyor. Deplasmanda 8 maçta 15 puan toplayan Real Madrid ise bu sezon en iyi deplasman performansına sahip takım olarak dikkat çekiyor. Ernesto Valverde'nin ekibi, sakatlıklar nedeniyle ligde istikrar sağlamakta zorlanırken, Real Madrid moral ve motivasyon açısından önde görünüyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Athletic Bilbao-Real Madrid maçı, 3 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

ATHLETIC BILBAO - REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

Athletic Bilbao-Real Madrid maçı, saat 21:00'de başlayacak.

ATHLETIC BILBAO - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao ile Real Madrid arasındaki İspanya La Liga maçı, S Sport Plus ve S Sport kanal(lar)ından canlı izlenebilecek.

Athletic Bilbao maç günü paylaşımı

Real Madrid maç günü paylaşımı

MUHTEMEL 11'LER

Athletic Bilbao'nun muhtemel ilk 11'i: Simon, Gorosabel, Laporte, Vivian, Berchiche, Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sanchez, N Williams, Gomez

Real Madrid'in muhtemel ilk 11'i: Courtois, Alexander-Arnold, Militao, Rudiger, Carreras, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Mbappe, Vinicius

👉 ATHLETIC BILBAO - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ 👈

ASpor CANLI YAYIN

