Galatasaray'dan TFF'ye Duran şikayeti! Golden sonra yaptığı sevinç...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası dev bir derbiye sahne oldu. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, Leroy Sane ve Jhon Duran'ın golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Mücadele adına en çok konuşulan konulardan biriyse maçın hakemi Yasin Kol oldu. Özellikle Galatasaray cephesi, Kol'un derbi yönetiminden memnun kalmazken, yönetim TFF'ye çıkarma yaptı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki hakem kararlarını görüşmek üzere bir araya geldi.
Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne salı günü saat 14.30 sularında gelen Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasındaki hakem kararlarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü.
Görüşmede, Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki hakem kararları ile ilgili eleştirilerini dile getirdiği öğrenildi.
DURAN'IN SEVİNCİ ŞİKAYET EDİLDİ
Galatasaray yönetimi, TFF'ye sadece hakem Yasin Kol'u şikayet etmedi. 90+5'te beraberlik golünü atan Fenerbahçeli Jhon Duran'ın sevincini abartılı bulan sarı-kırmızılı kulüp avukatları harekete geçti.
