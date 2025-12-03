Galatasaray'dan TFF'ye Duran şikayeti! Golden sonra yaptığı sevinç...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası dev bir derbiye sahne oldu. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, Leroy Sane ve Jhon Duran'ın golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Mücadele adına en çok konuşulan konulardan biriyse maçın hakemi Yasin Kol oldu. Özellikle Galatasaray cephesi, Kol'un derbi yönetiminden memnun kalmazken, yönetim TFF'ye çıkarma yaptı.