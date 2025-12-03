Mario Lemina'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş paylaşım! "Bizi yıkmak için..."

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası derbiye sahne oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Ligde ilk 2 sırada yer alan takımın mücadelesinin berabere bitmesi sonrası puan farkında değişen bir şey olmadı. Sarı-kırmızılılar 33 puana yükselerek liderliğini sürdürürken sarı-lacivertliler ise 32 puana yükseldi ve 2. sırada yer aldı.

Öte yandan Galatasaray'da Mario Lemina, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin paylaşımına hikayesinde yer veren Lemina, "Türkiye'nin en iyi takımıyız. Bu bir gerçek. Bizi yıkmak için ne denerseniz deneyin! Biz güçlü bir aileyiz. Bu takım için fedakârlık yapacağız!" Notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM