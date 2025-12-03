CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor-Van Spor FK maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Van Spor FK maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Trabzonspor ile Van Spor FK karşı karşıya gelecek. Fatih Tekke yönetiminde turnuvada yoluna devam etmeyi amaçlayan bordo-mavililer, Van temsilcisi karşısında hata yapmak istemiyor. Son 2 sezon final oynamayı başardığı Türkiye Kupası'nda bu kez mutlu sona ulaşmayı hedefleyen Fırtına'da hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Öte yandan, "Trabzonspor-Van Spor FK maçı canlı izle" konusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Trabzonspor-Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 09:18
Trabzonspor-Van Spor FK maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Van Spor FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, futbolseverleri yakından ilgilendiren önemli bir karşılaşmaya sahne olacak. Trabzonspor, Akyazı'da Van Spor FK'yı ağırlayarak kupada bir üst tura adını yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Fatih Tekke yönetiminde yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen bordo-mavililer, son iki sezonda final oynamayı başardıkları bu organizasyonda bu kez kupayı müzelerine götürme hedefiyle sahaya çıkacak. Karadeniz ekibinde hangi oyuncuların ilk 11'de görev alacağı şimdiden merak konusu. Peki, Trabzonspor-Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor-Van Spor FK maçı

TRABZONSPOR-VAN SPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Trabzonspor-Van Spor FK maçı 3 Aralık Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.

Trabzonspor-Van Spor FK maçı ne zaman, saat kaçta

TRABZONSPOR-VAN SPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Van Spor FK maçı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-VAN SPOR FK MAÇI CANLI İZLE

Trabzonspor-Van Spor FK maçı hangi kanalda

TRABZONSPOR-VAN SPOR FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Onuralp, Mustafa, Okay, Baniya, Arif, Oulai, Bouchouari, Cihan, Muçi, Olaigbe, Sikan

Van Spor FK: Çağlar, Erdi, Jevsenak, Medeni, Mitros, Traore, Jefferson, Regis, Mehmet, Erdem, Cedric

Trabzonspor-Van Spor FK maçı nasıl, nereden izlenir

FIRTINA'DA HEDEF KUPA

Fatih Tekke yönetiminde Süper Lig'de Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 3. sırada yer alan Trabzonspor, bu sezona damga vurmayı hedefliyor. Ziraat Türkiye Kupası maçında zorlu maçta kazanarak gruplara kalmanın hesaplarını yapan Fırtına, son 2 sezon final oynadığı turnuvada bu kez kupayı almanın yollarını arayacak.

Trabzonspor-Van Spor FK maçı canlı izle

TRABZONSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

TRABZONSPOR TÜRKİYE KUPASI'NI 9 KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Trabzonspor , ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor karşısında Türkiye Kupası şampiyonluğuna uzandı. İlk kez 1976-77'de Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Fırtına, 1977- 78'de Adana Demir, 1983- 84'te Beşiktaş, 1991-92'de Bursa, 1994-95'te Galatasaray, 2002-03 ve 2003-04'te Gençlerbirliği, 2009-10'da Fenerbahçe, 2019-20'de de Alanya karşısında finali kazanmıştı.

Trabzonspor Türkiye Kupasını kaç defa kazandı

VAN SPOR FK MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

SON 2 SEZONUN FİNALİSTİ

Fırtına, son 2 sezonda yükseldiği finalde kupayı müzesine getiremedi. 2023-24 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, finalde Beşiktaş'a Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-2 mağlup oldu. Karadeniz devi, geçen sezon Gaziantep'teki kupa finalinde de Galatasaray ile karşılaştı. Bordo-mavililer, bu maçtan 3-0'lık yenilgiyle ayrılarak kupa hasretini sonlandıramadı.

Trabzonspor-Van Spor FK maç kadrosu

BORDO-MAVİLİLERDEN ROTASYON KARARI

Fatih Tekke'nin Vanspor maçında, pazar günkü Göztepe sınavını düşünerek büyük bir rotasyona gitmesi bekleniyor. Onana, Pina, Batagov, Zubkov, Onuachu gibi isimlerin sahada olmayacağı öğrenildi. Tekke, kalede Onuralp, savunmada Baniya-Serdar, sol bekte Arif, ortada Ozan, hücumda ise Sikan ve Cihan gibi oyunculara görev vermesi planlanıyor. Ligdeki Göztepe mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Ouali ile maç ritmini artırması için Bouchouari'nin ilk 11'de sahaya çıkmaları bekleniyor.

Trabzonspor-Van Spor FK maçı hangi kanalda yayınlanacak

TRABZONSPOR KADROSUNDA 4 EKSİK

Bordo-mavili takımda Vanspor maçı öncesi 4 futbol yok. Sakatlıkları bulunan Vişça, lisansı aktif edilmeyen Nwakaeme ve cezalı olan Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan bugün forma giyemeyecek.

Trabzonspor kadrosu

TRABZONSPOR-VAN SPOR FK MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Van Spor FK maçı hakemi Gürcan Hasova oldu. Hasova'nın yardımcılıklarını Kemal Elmas ve İbrahim Ethem Potuk yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Emre Kaan Çalışkan üstlenecek.

Trabzonspor-Van Spor FK maçı hakemi

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
