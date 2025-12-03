Beşiktaş'tan sol kanada sürpriz hamle! Brezilyalı yıldız için fırsat doğdu

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, devre arası transfer dönemine güçlü bir giriş yapmak için hazırlıklarını hızlandırdı. Ocak ayında 4-5 takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlıların radarındaki isimlerden biri de Flamengo'nun Brezilyalı yıldızı Everton Cebolinha oldu.

Brezilya basınından Bolavip'te yer alan habere göre, 30 Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla Flamengo kontrat yenilemek için temas kurdu. Ancak Avrupa'da oynama hedefi bulunan Cebolinha, bu teklifi geri çevirdi.

Bu gelişme, deneyimli futbolcunun ocak ayında ayrılık ihtimalini güçlendirdi. Flamengo cephesi de 2022 yılında 17.5 milyon dolar bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı oyuncudan, devre arasında alacağı bir transfer ücretiyle yaptığı yatırımın bir kısmını geri kazanmayı planlıyor.

