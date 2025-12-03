Eyüpspor-Çankaya SK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eyüpspor-Çankaya SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, Eyüpspor ile Çankaya Spor Kulübü'nü karşı karşıya getirerek futbolseverlere heyecan dolu bir mücadele vaat ediyor. Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Eyüpspor, kupada ise rüzgarı tersine çevirip gruplara yükselme hedefiyle sahaya çıkacak. Orhan Ak yönetimindeki İstanbul ekibi, taraftarı önünde oynayacağı bu maçta alt lig temsilcisine karşı hata yapmadan turu geçmenin peşinde. 3Lig'de mücadelesini sürdüren Çankaya Spor Kulübü ise güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde. Peki, Eyüpspor-Çankaya Spor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EYÜPSPOR-ÇANKAYA SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Eyüpspor-Çankaya Spor Kulübü maçı 3 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak.

EYÜPSPOR-ÇANKAYA SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Eyüpspor-Çankaya Spor Kulübü maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

