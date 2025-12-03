CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Futbol Eyüpspor-Çankaya SK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eyüpspor-Çankaya SK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Eyüpspor ile Çankaya Spor Kulübü karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Orhan Ak'ın öğrencileri, Türkiye Kupası'nda ise gruplara kalmanın yollarını arayacak. 3. Lig'de mücadele eden rakibine karşı hata yapmak istemeyen İstanbul temsilcisi, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Peki, Eyüpspor-Çankaya Spor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 10:54
Eyüpspor-Çankaya SK MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eyüpspor-Çankaya SK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, Eyüpspor ile Çankaya Spor Kulübü'nü karşı karşıya getirerek futbolseverlere heyecan dolu bir mücadele vaat ediyor. Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Eyüpspor, kupada ise rüzgarı tersine çevirip gruplara yükselme hedefiyle sahaya çıkacak. Orhan Ak yönetimindeki İstanbul ekibi, taraftarı önünde oynayacağı bu maçta alt lig temsilcisine karşı hata yapmadan turu geçmenin peşinde. 3Lig'de mücadelesini sürdüren Çankaya Spor Kulübü ise güçlü rakibine karşı sürpriz peşinde. Peki, Eyüpspor-Çankaya Spor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EYÜPSPOR-ÇANKAYA SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Eyüpspor-Çankaya Spor Kulübü maçı 3 Aralık Çarşamba günü saat 13.30'da başlayacak.

EYÜPSPOR-ÇANKAYA SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Eyüpspor-Çankaya Spor Kulübü maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EYÜPSPOR-ÇANKAYA SK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

