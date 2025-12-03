CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Liverpool-Sunderland maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Premier Lig)

Liverpool ile Sunderland arasında oynanacak İngiltere Premier Lig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? 3 Aralık 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek bu karşılaşma, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Liverpool-Sunderland maçı saat kaçta başlayacak ve canlı olarak izlemek mümkün mü?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 11:00
Liverpool-Sunderland maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Premier Lig)

Liverpool-Sunderland maçı canlı takip etmek için tıklayınız.

Premier Lig'in heyecan dolu karşılaşmalarından biri olan Liverpool-Sunderland maçı 3 Aralık 2025 Çarşamba günü oynanacak. Peki, maç saat kaçta ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Futbolseverler ayrıca maçın şifresiz olup olmadığını ve hangi platformlardan canlı erişilebileceğini araştırıyor. Liverpool ve Sunderland'in son form durumları ile ilk 11'leri, maç öncesi heyecanı artıran diğer önemli konular arasında yer alıyor. Peki, Liverpool-Sunderland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Liverpool-Sunderland maçı canlı nasıl izlenir?

LIVERPOOL - SUNDERLAND MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool-Sunderland maçı, 3 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

LIVERPOOL-SUNDERLAND MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool-Sunderland maçı, saat 23:15'te başlayacak.

LIVERPOOL-SUNDERLAND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Liverpool ve Sunderland'in karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Liverpool'da, Anfield Stadyumu'nda oynanacak.

Liverpool maç günü paylaşımı

