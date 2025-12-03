Avrupa şampiyonu para masa tenisçi İrem Oluk, gözünü olimpiyatlara çevirdi!

İsveç'te düzenlenen Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş madalya kazanan İrem Oluk, hedefini 2026 Dünya Şampiyonası ve Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları olarak belirledi.

Spora beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını anlatan İrem, milli takım antrenörü Yusuf Kılıçkaya ile 2015'te tanıştığını ve o günden bu yana masa tenisinin hayatının merkezinde yer aldığını söyledi.

Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nın asıl hedefi olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki milli sporcu, "2028 Los Angeles öncesinde 2026'da Tayland'da düzenlenecek dünya şampiyonası hedefimiz de var. Öncelikle açık turnuvalarda puanlar kazanıyoruz ve oradan aldığımız puanlarla sıralamaya girip kota almak istiyoruz. Avrupa şampiyonluğu bu konuda bizi çok güzel motive etti. Taşıdığımız milli takımın ağırlığının ve sorumluluğunun farkındayız. O nedenle Los Angeles'ta da çok iyi şekilde temsil etmek için aldığımız altın madalyanın motivasyonuyla çalışmalarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlk etapta hobi amaçlı spora başladığını belirten İrem, "Masa tenisine amatör olarak, yeni insanlarla tanışırım, yeni bir uğraşım olur diye başladım. Daha sonra bu işi profesyonel olarak da yapabileceğimi keşfettim. Milli takım antrenörümüz Yusuf Kılıçkaya'nın da pozitif etkileriyle beraber 9 yıldır milli takımda forma giyiyorum. Geçtiğimiz günlerde İsveç'te düzenlenen Avrupa Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda bir gümüş, bir de altın madalya alarak ülkeme geri döndüm. Bu şampiyonluk ve gümüş madalya gerçekten çok büyük emekler karşılığında kazanıldı." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ENGELİN, HEDEFLERİN ÖNÜNE GEÇEBİLECEĞİNE İNANMIYORUM"

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireylere ve genç sporculara mesaj veren İrem Oluk, şunları kaydetti:

"Aslında kazandığımız bu madalyalar sadece sportif bir başarı değil. Aynı zamanda birçok engelli arkadaşımıza, birçok genç sporcuya da çok güzel örnek olduğunu düşünüyorum. Yürüdüğünüz yol ne kadar taşlarla ve engellerle dolu olsa da azimle ve inanarak yürüdüğünüzde o yol sizi elbet bir gün zirveye ulaştıracaktır. Bu yolculukta zirveye ulaştığımda bunun diğer arkadaşlarıma da örnek olmasını ve bu mücadelede onlara güzel bir motivasyon olacağını düşünüyorum. O nedenle buradan engelli arkadaşlarımın da kendilerini geliştirebilecekleri bir alan yaratabileceklerine inanıyorum. Ben hiçbir engelin, hedeflerin önüne geçebileceğine inanmıyorum. Asıl engelin zihinlerde ve kalplerde olduğuna inanıyorum. Bunu ben başardıysam diğer engelli bireyler de başarabilir."

Başarının tek kişiyle gelmediğinin altını çizen İrem, "Arkada çok büyük bir ekip var. Bunların en başında antrenörümüz Yusuf Kılıçkaya'ya, beraber oynamaktan çok keyif aldığım ve altın madalya kazandığımız Ali Öztürk'e çok teşekkür ederim. Bunlar birçok fedakarlık, emek ve çok fazla mücadeleyle gelen başarılar. Devamının da geleceğinin sözünü verebilirim. Çünkü biz bu ulusun daha iyi yerlerde temsil edileceğine inanıyoruz ve bu hususta elimizden gelen tüm mücadeleyi ve özveriyi gösteriyoruz. Umarım daha iyi madalyalarda, daha iyi başarılarda karşılaşırız." diyerek sözlerini tamamladı.