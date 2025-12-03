Wolverhampton-Nottingham Forest maçı CANLI | Saat kaçta, hangi kanalda?

Wolverhampton-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Wolverhampton, Premier Lig'in 14. haftasında, Molineux Ground'da Nottingham Forest'i konuk edecek. Bu sezon henüz galibiyet yakalayamayan ev sahibi, 6 maçlık mağlubiyet serisine taraftarı önünde noktayı koymak istiyor. Konuk takım ise ilk kez üst üste 2 galibiyetini Leeds United ve Liverpool'da aldı. Başarısı son haftada Brigthon'a 2-0 mağlup olmasıyla gölgelenen Sean Dyche'nin öğrencileri, yeni yenilmezlik serisi peşinde. Peki Wolverhampton-Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Wolverhampton-Nottingham Forest maçı, 3 Aralık Çarşamba günü saat 22.30'da oynanacak.Molineux Ground'daki karşılaşma, Tim Robinson'un düdüğüyle start alacak.

WOLVERHAMPTON-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolverhampton-Nottingham Forest maçı, beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

WOLVERHAMPTON-NOTTINGHAM FOREST MUHTEMEL 11'LER

Wolverhampton: Johnstone; Mosquera, Agbadou, T Gomes; Tchatchoua, Andre, G Gomes, Moller Wolfe; Arias, Bellegarde, Strand Larsen

Nottingham Forest: Sels; Savona, Milenkovic, Morato, Williams; Sangare, Anderson; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus