Burnley-Crystal Palace maçı izle | Hangi kanalda? Premier Lig

Burnley-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Burnley ile Crystal Palace, Premier Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaşacak. Düşme hattında yer alan ev sahibi ekip, son 4 maçta aldığı mağlubiyetlerle sarsıldı. Arsenal, Chelsea ve Brentford'a 2, West Ham'a tek gol farkla yenilen Scott Parker'in öğrencileri, bu sezon yalnızca 3 galibiyet ve bi mağlubiyete imza atarak 10 puan toplayabildi. Crystal Palace ise son maçında Manchester United'a 2-1 mağlup olarak 3 maçlık yenilmezlik serisini bozdu. Peki Burnley-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BURNLEY-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Burnley-Crystal Palace maçı, 3 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Truf Moor'daki mücadele, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

BURNLEY-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Burnley-Crystal Palace maçı beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Thomas Kirk düdük çalacak.

BURNLEY-CRYSTAL PALACE MUHTEMEL 11'LER

Burnley: Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Ugochukwu, Cullen, Florentino; Tchaouna, Foster, Flemming

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Nketiah, Pino; Mateta