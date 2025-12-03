CANLI SKOR ANA SAYFA
Burnley-Crystal Palace maçı izle | Hangi kanalda? Premier Lig

Burnley-Crystal Palace maçı izle | Hangi kanalda? Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 14. hafta maçında Burnley, Crystal Palace'ı konuk ediyor. Turf Moor'daki karşılaşmada ev sahibi avantajını kullanmak isteyen Scott Parker'in öğrencileri, 19. sıradan yukarı tırmanarak küme hattından sıyrılmak istiyor. Crystal Palace ise 20 puanla 10. sırada yer alıyor. Bu maçta 3 puan alarak 5. sıraya atlamayı planlayan Oliver Glasner'in ekibi, 4. deplasman galibiyeti için sahaya çıkacak. İşte Burnley-Crystal Palace maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler...

Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 09:40
Burnley-Crystal Palace maçı izle | Hangi kanalda? Premier Lig

Burnley-Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Burnley ile Crystal Palace, Premier Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaşacak. Düşme hattında yer alan ev sahibi ekip, son 4 maçta aldığı mağlubiyetlerle sarsıldı. Arsenal, Chelsea ve Brentford'a 2, West Ham'a tek gol farkla yenilen Scott Parker'in öğrencileri, bu sezon yalnızca 3 galibiyet ve bi mağlubiyete imza atarak 10 puan toplayabildi. Crystal Palace ise son maçında Manchester United'a 2-1 mağlup olarak 3 maçlık yenilmezlik serisini bozdu. Peki Burnley-Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BURNLEY-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Burnley-Crystal Palace maçı, 3 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Truf Moor'daki mücadele, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

BURNLEY-CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Burnley-Crystal Palace maçı beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Thomas Kirk düdük çalacak.

BURNLEY-CRYSTAL PALACE MUHTEMEL 11'LER

Burnley: Dubravka; Walker, Tuanzebe, Esteve, Hartman; Ugochukwu, Cullen, Florentino; Tchaouna, Foster, Flemming

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Nketiah, Pino; Mateta

