Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray transferde atağa kalktı! PSG'nin yıldızına kanca

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, sarı-kırmızılıların PSG forması giyen yıldız futbolcuyla ilgilendiğini yazdı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2025 Çarşamba 11:08
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki dev derbide deplasmanda Fenerbahçe ile uzatma dakikalarında yediği golle berabere kalan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Kadıköy'deki derbiden 1 puanla ayrılarak liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılarda gözler ocak ayına çevrildi.

Aslan, kış transfer döneminde yapacağı hamlelerle yarıştığı tüm kulvarlarda şansını sonuna kadar sürdürmek istiyor.

Bu doğrultuda arayışlarına devam eden yönetim, savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı.

Bu sezon savunma hattındaki oyuncuların yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu bölgede oldukça sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Fransa'da buldu.

STOPERE BERALDO

Brezilya basını, Galatasaray'ın PSG forması giyen Lucas Beraldo ile ilgilendiğini yazdı.

MANCHESTER UNITED VE FLAMENGO DA İSTİYOR

Moon BH kaynaklı haberde, Manchester United ve Flamengo'nun da Brezilyalı stoperi istediği ancak Galatasaray ya da Manchester United'ın 25-30 milyon Euro civarında bir teklif yapması halinde Brezilya ekibinin şansının olmadığı belirtildi.

Lucas Beraldo, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan 22 yaşındaki futbolcunun Fransız deviyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.


