Galatasaray transferde atağa kalktı! PSG'nin yıldızına kanca

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için kolları sıvayan Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, sarı-kırmızılıların PSG forması giyen yıldız futbolcuyla ilgilendiğini yazdı. İşte o isim ve detaylar...
Moon BH kaynaklı haberde, Manchester United ve Flamengo'nun da Brezilyalı stoperi istediği ancak Galatasaray ya da Manchester United'ın 25-30 milyon Euro civarında bir teklif yapması halinde Brezilya ekibinin şansının olmadığı belirtildi.
Lucas Beraldo, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan 22 yaşındaki futbolcunun Fransız deviyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.