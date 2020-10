Ali Koç'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, online gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda üyelere hitap etti. Koç, takımın şimdiden şampiyon ilan edilmesinin bir 'tuzak' olduğunu ifade ederek, "Fenerbahçe sezon öncesi hep şampiyon ilan edilir. Ne transfer ile ne de 5 maçla şampiyon olunur, bu uzun maratondur. Fenerbahçe geçen sene de iyi başladı 7. Sırada bitirdi. Tuzaklara düşmeyelim" ifadelerini kullandı. Koç, doğru yolda olduklarını da belirterek, "Sıfır kilometre bir sportif direktör, henüz 3. takımını çalıştıran iyi bir hoca var. Lider ve başarılı bir ekibiz. Çok genç ve dinamiğiz. Kenetlendik. İnşallah bu sene 'o sene' olur" dedi. Koç ayrıca Nisan 2015'te Trabzon Sürmene yolunda Fenerbahçe takım otobüsüne yapılan kurşunlu saldırının aydınlatılmasını istedi.

CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Koç, FBTV'nin artık Youtube'de yayın hayatına devam edeceğini açıklarken, "Youtube'da aylık 500-600 bin TL gelir elde etmeye başladık. Kenan Evren Lisesi arazisini de devraldık. 1-2 sene içinde kulübümüze gelir getirecek bir projeyi hayata geçireceğiz. Eski başkanımız Aziz Yıldırım'a, Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BORÇ 460 MİLYON EURO'YA GERİLEDİ

Başkan yardımcısı Burhan Karaçam, kulübün borcunun 612 milyon euro'dan 460 milyon euro'ya (4.3 milyar TL) gerilediğini açıkladı. Futbol takımının harcamaları 93 milyon euro'dan 56 milyon euro'ya geriledi. Döviz cinsinden borçlar da TL'ye çevrildi. Karaçam, bankalarla yapılandırma görüşmelerinin sürdüğünü sürenin 2 yılı ana para ödemesiz 9 yıl olacağını dile getirdi.

G.SARAY'A GÖNDERME!

Divanda Ali Koç ile Sertaç Komsuoğlu arasındaki bir konuşma dikkat çekti. Komsuoğlu'nun "YouTube'da yeniden en çok takipçisi olan spor kulübü olduk. Bizim üyelerimizin tamamı gerçek kişiler" sözleri üzerine Koç, "YouTube'de ilk sırada olduğumuzu düşünüyordum. Yeni mi birinci olduk? Gerçek olmayan kişiler de mi var? O zaman her gün çıkalım, konuşalım, arayı açalım" diyerek, birincilik için yarıştıkları G.Saray'a göndermede bulundu.

28 ŞAMPİYONLUĞU ER GEÇ ALACAĞIZ!

* Şımarık F.Bahçe havası yaratılıyor. F.Bahçe'nin şeffaf olmadığı söyleniyor. Devre arası transfer yapamadığımızda her şey güzeldi! O zaman limitlere kimse bir şey demedi. Muriç ve Jailson'u satıp, 22 milyon euro katkı yaptık. SPK kurallarına göre her şeyi açıklıyoruz. * En büyük gelir kalemi yayıncı. Ne alacağımız belli değil. Geçen yıl indirim yapıldı. Yine isteniyor. Kabul etmemiz mümkün değil. * Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel için jübile maçını You- Tube'den yapabiliriz. Kişi başı 10 TL'ye izletebiliriz ve bu büyük bir gelir kapısı olur. * 28 şampiyonluğumuz tarihte var, kimse bu tarihi değiştiremez. Er ya da geç bu hakkımızı alacağız. * Yönetimde 5 yıldız takana kadar, 3 yıldızı takmayalım önerisi var. Enteresan, çarpıcı ve radikal bir öneri. Belki de önümüzdeki sezon 3 yıldızı kaldırabiliriz.

DEMOKRATİK SEÇİM SÖZÜ

En büyük hayalinin F.Bahçe'de en demokratik seçimi (Haziran 2021'de) yapmak olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Her aday tesisleri, televizyonu ve radyoyu istediği şekilde kullanabilir. Ayrım yapılmayacak. Söz veriyorum" dedi.

MOHİKAN OL!

Ali Koç, twitter adreslerinde paylaşılmaya başlanan 'Mohikan ol' projesini de duyurdu: "Mohikan bizim için çok önemli. Dijital hamlelerimizden en önemlisi. 27 Ekim Salı akşamı açıklayacağız. Taraftarı dijital ortama taşıyan bir proje. Mohikan, savaşçı ve fedakar, sadık. Bu yüzden Mohikan dedik."