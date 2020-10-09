Haberler Fenerbahçe Son dakika | Dimitris Pelkas transferinde flaş İstanbul detayı! O maçı izlemeye gelmiş

Son dakika | transferinde flaş detayı! O maçı izlemeye gelmiş

'nin transferin son gününde kadrosuna kattığı 'ın tam bir İsranbul hayranı olduğu ve bu nedenle sarı-lacivertlilerin teklifini hemen kabul ettiği ortaya çıktı. Yunan 10 numaranın, Fenerbahçe Beko ile arasında geçen sezon 'de oynanan basketbol maçına da geldiği öğrenildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 09:06
Son dakika | Dimitris Pelkas transferinde flaş İstanbul detayı! O maçı izlemeye gelmiş

'nin transferin son gününde kadrosuna kattığı 'a olan hayranlığı ile ön plana çıktı. Yunan oyuncu kendisine birçok teklif gelmesine rağmen Fenerbahçe'nin teklifini duyunca tavrını net bir şekilde ortaya koydu ve PAOK yönetimine isteğini iletti.

TRANSFER 1-2 GÜNDE BİTTİ

Kendisiyle Erol Bulut'un konuşması sonrasında da kesin bir şekilde kararını verdi. Takvim'in haberine göre Pelkas'ın İstanbul'a olan hayranlığı transferin 1-2 gün içinde tamamlanmasını sağladı.

REAL MADRID MAÇINI İZLEDİ

Fırsat buldukça İstanbul'u ziyaret eden Pelkas, F.Bahçe'nin önceki sezon ile oynadığı Euroleague maçı için de 'e gelmişti. Şu anda Yunanistan kampında olan Pelkas, "Büyük bir şehir ve büyük bir takımdayım. Bunun için mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.

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