Son dakika | Dimitris Pelkas transferinde flaş İstanbul detayı! O maçı izlemeye gelmiş

Fenerbahçe'nin transferin son gününde kadrosuna kattığı Dimitris Pelkas İstanbul'a olan hayranlığı ile ön plana çıktı. Yunan oyuncu kendisine birçok teklif gelmesine rağmen Fenerbahçe'nin teklifini duyunca tavrını net bir şekilde ortaya koydu ve PAOK yönetimine isteğini iletti.

TRANSFER 1-2 GÜNDE BİTTİ

Kendisiyle Erol Bulut'un konuşması sonrasında da kesin bir şekilde kararını verdi. Takvim'in haberine göre Pelkas'ın İstanbul'a olan hayranlığı transferin 1-2 gün içinde tamamlanmasını sağladı.

REAL MADRID MAÇINI İZLEDİ

Fırsat buldukça İstanbul'u ziyaret eden Pelkas, F.Bahçe'nin önceki sezon Real Madrid ile oynadığı Euroleague maçı için de Ataşehir'e gelmişti. Şu anda Yunanistan Milli Takım kampında olan Pelkas, "Büyük bir şehir ve büyük bir takımdayım. Bunun için mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.