Son dakika Fenerbahçe haberleri | PAOK efsanesinden Dimitris Pelkas yorumu! "Erol Bulut..."

Fenerbahçe'nin transferin son gününde PAOK'tan kadrosuna akttığı ve 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı Dimitris Pelkas için Yunan ekibinin efsanesi Alexis Alexiou'dan değerlendirme geldi. Alexiou, transferde Yunanistan'da futbolculuk kariyeri olan Erol Bulut'un büyük etkisi olduğunu belirtti.

Alexiou, Yunan basınına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Futbol artık alıp, satma işi. PAOK ve Pelkas bu transferden mutlu. İki taraf için de pozitif bir adım. Pelkas bu takımda büyüdü ve PAOK'ta bir adam oldu. Değişim ona yardımcı olacak. Yunanistan'da, Yunan oyuncuların üzerinde daha fazla baskı var. İklim değişikliği ona iyi gelecek. Çok çalışması lazım, iyi bir yaşta. Onun için en iyisini diliyorum.

"PELKAS'IN SEÇİMİNDE EROL BULUT ETKİLİ OLDU"

Erol Bulut'un Fenerbahçe'de olması Pelkas'ın seçiminde etkili. Onu transfer etti, formayı verecek. Erol Bulut Yunanca biliyor, Pelkas için bu da büyük bir avantaj, adaptasyon böylece hızlı olacak. Yunanistan'ın gerçekleri de Türkiye'den çok farklı değil.

"PELKAS'A BÜYÜK SAYGI VAR"

Öte yandan PAOK'un Pelkas'ın yerine Rapid Wien'den transfer ettiği Thomas Murg, "Pelkas burada büyük başarılar elde etti. Kulübün ona büyük saygısı var. Onun yerine gelip gelmemem önemli değil. Ben PAOK için her şeyimi vereceğim." dedi.