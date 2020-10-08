Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberleri | PAOK efsanesinden Dimitris Pelkas yorumu! "Erol Bulut..."

Son dakika haberleri | efsanesinden yorumu! "..."

'nin transferin son gününde 'tan kadrosuna kattığı hakkında Yunan ekibinin efsane ismi değerlendirmelerde bulundu. Alexiou, futbolculuk kariyerinde 'da top koşturan teknik direktör 'un Pelkas transferinde büyük pay sahibi olduğunu söyledi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 12:12
Son dakika Fenerbahçe haberleri | PAOK efsanesinden Dimitris Pelkas yorumu! "Erol Bulut..."

'nin transferin son gününde 'tan kadrosuna akttığı ve 3+1 yıllık sözleşme imzaladığı için Yunan ekibinin efsanesi 'dan değerlendirme geldi. Alexiou, transferde 'da futbolculuk kariyeri olan 'un büyük etkisi olduğunu belirtti.

Alexiou, Yunan basınına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

artık alıp, satma işi. PAOK ve Pelkas bu transferden mutlu. İki taraf için de pozitif bir adım. Pelkas bu takımda büyüdü ve PAOK'ta bir adam oldu. Değişim ona yardımcı olacak. Yunanistan'da, Yunan oyuncuların üzerinde daha fazla baskı var. İklim değişikliği ona iyi gelecek. Çok çalışması lazım, iyi bir yaşta. Onun için en iyisini diliyorum.

"PELKAS'IN SEÇİMİNDE EROL BULUT ETKİLİ OLDU"

Erol Bulut'un Fenerbahçe'de olması Pelkas'ın seçiminde etkili. Onu etti, formayı verecek. Erol Bulut Yunanca biliyor, Pelkas için bu da büyük bir avantaj, adaptasyon böylece hızlı olacak. Yunanistan'ın gerçekleri de 'den çok farklı değil.

"PELKAS'A BÜYÜK SAYGI VAR"

Öte yandan PAOK'un Pelkas'ın yerine Rapid Wien'den transfer ettiği Thomas Murg, "Pelkas burada büyük başarılar elde etti. Kulübün ona büyük saygısı var. Onun yerine gelip gelmemem önemli değil. Ben PAOK için her şeyimi vereceğim." dedi.

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