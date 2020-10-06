İsmail Yüksek Balıkesirspor'a kiralandı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı İsmail Yüksek'in yeni takımı belli oldu. Genç orta saha oyuncusu, TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor'a 1 yıllığına kiralandı.

Kocaelispor ile görüşen ancak anlaşmaya varamayan İsmail Yüksek, Balıkesirspor'un yolunu tuttu. 21 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İsmail Yüksek, 3. Lig ekibi Gölcükspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Genç oyuncu 27 maçta 8 gol atarak Süper Lig ekiplerinin radarına girerken, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.