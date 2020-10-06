Fenerbahçe transferi kârlı kapattı! İşte KAP'a açıklanan rakam

Fenerbahçe yaz transfer döneminde 18 futbolcuyu kadrosuna katarken, 21 oyuncu ile yolları ayırdı. Sarı-lacivertliler, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bu operasyondan 8.5 milyon euro transfer kârı elde edildiğini belirtti.



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2020-2021 sezonu oyuncu garanti ücretleri ve fesih bedelleri 35.9 milyon euro olmuş, teknik kadromuz dahil tüm futbol takımı personelimizin de içinde olduğu, vergiler dahil bütçemiz ise 56 milyon euro şeklinde gerçekleşmiştir."



"18 yeni oyuncu takımımıza katılmış, 10'u kiralık olmak üzere 21 oyuncu takımımızdan ayrılmıştır. 23,1 milyon euro transfer geliri (bonservis) elde edilmiş, 14,6 milyon euro transfer harcaması yapılmıştır. Toplamda ise 8,5 milyon euro transfer kârı elde edilmiştir."



2020-21 sezonuna ait tüm transferlerimiz, TFF Kulüp Lisans Kurul'u tarafından kulübümüze tanınan Takım Harcama Limiti dahilinde incelenmiş ve onaylanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.