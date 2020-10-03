Fenerbahçe - Karagümrük maçı sonrası Samatta konuştu! "Şampiyonluk"...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek puanını 8'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri yeni transfer Samatta kaydetti. Tanzanyalı yıldız, müsabakanın ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Samatta'nın açıklamaları şöyle: "Benim için en önemlisi bugünkü maçtı. İyiydi. Sonlarda biraz işler zorlaştı. Mutluyuz, 3 puanı aldık. Bizim için en önemlisi kazanarak devam etmek. Goller atarak galibiyete katkı sağladığım için mutluyum.

Bir forvet oyuncusu olarak hedefim gol atmak ama benim için en önemlisi takımım. 100 gol atacağıma şampiyonluk kazanmak isterim"