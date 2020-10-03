Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Karagümrük maçı sonrası Samatta konuştu! "Şampiyonluk"...

- Karagümrük maçı sonrası konuştu! "Şampiyonluk"...

, 'in 4. haftasında Karagümrük ile karşı karşıya geldi ve mücadele 2-1'lik üstünlükle sonuçlandı. Maçta 2 gol atarak takımına 3 puanı getiren , maç sonrası konuştu ve şampiyonluğa dair açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 21:26 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 21:27
Fenerbahçe - Karagümrük maçı sonrası Samatta konuştu! "Şampiyonluk"...

, 'in 4. haftasında sahasında 'ü 2-1 yenerek puanını 8'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri yeni transfer kaydetti. Tanzanyalı yıldız, müsabakanın ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Samatta'nın açıklamaları şöyle: "Benim için en önemlisi bugünkü maçtı. İyiydi. Sonlarda biraz işler zorlaştı. Mutluyuz, 3 puanı aldık. Bizim için en önemlisi kazanarak devam etmek. Goller atarak galibiyete katkı sağladığım için mutluyum.

Bir forvet oyuncusu olarak hedefim gol atmak ama benim için en önemlisi takımım. 100 gol atacağıma şampiyonluk kazanmak isterim"

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