Haberler Fenerbahçe İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçındaki penaltı pozisyonu

İşte - Karagümrük maçındaki penaltı pozisyonu

Son dakika haberi: 'in 4. haftasında sahasında , evinde 'ü ağırladı. Karşılaşmanın 77. dakikasında VAR incelemesinin ardından Karagümrük penaltı kazandı ve 'nun golüyle farkı 1'e indirdi. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 20:46 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 23:10
İşte Fenerbahçe - Karagümrük maçındaki penaltı pozisyonu

'in 4. haftasında sahasında , evinde 'ü ağırladı. Karşılaşmanın 77. dakikasında Lemos'un topa eliyle müdahale etmesiyle VAR incelemesinin ardından Karagümrük penaltı kazandı.

78. dakika Karagümrüklü futbolcu , kullandığı penaltı ile durumu 2-1'e getirdi.

İşte o pozisyon...

Karşılaşmanın 85. dakikasında Fatih Karagümrük bir penaltı daha kazandı. Pozisyonun ardından Fenerbahçe'de Lemos kırmızı kart gördü.

İlk penaltıyı gole çeviren Sabo'nun kullandığı ikinci penaltıya Altay Bayındır izin vermedi.

İşte ikinci pozisyon:

BİZE ULAŞIN