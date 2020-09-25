Fenerbahçe'de transfer ciddileşiyor! Mostafa Mohamed'in maaşı...

Fenerbahçe'nin uzun süredir transferi için mesai harcadığı Mostafa Mohamed ile ilgili Arap basınında önemli bir haber yayınlandı.

Daha önce Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini açıkça dile getiren 22 yaşındaki forvet oyuncusuna sarı lacivertlilerin yaptığı teklif, detaylarıyla beraber duyuruldu.

Yallakora'nın "Mohamed neden Fenerbahçe'ye gitmeli?" başlığıyla okuyucularına duyurduğu haber şu şekilde oldu;

"Zamalek'in genç forveti Mostafa Mohamed'in dikkat çekici performansı göz önüne alındığında, Avrupa'ya transfer olacak gibi gözüküyor.

Futbol otoritelerince şu anda Mısır'ın en iyi golcüsü olarak görülüyor. Ayrıca Mohamed, Zamalek'in de en skorer oyuncusu konumunda.

Zamalek kulübü başkanı Mortada Mansour, birkaç gün önce Türk kulübüyle sözleşme imzalamak için görüştüğün doğruladı. Fransız basını da Fenerbahçe'nin oyuncuyu transfer etmek için 2.5 milyon euro vermeye hazır olduğunu yazdı.

MAAŞI BELLİ OLDU

Öte yandan özel bir kaynak da, Mostafa Mohamed'in Fenerbahçe'ye transfer olmayı planladığını aktarırken, Zamalek yetkililerinin Türk takımının yöneticileriyle 2. görüşmeyi yapmak için beklediğini belirtti.

Bununla beraber Fenerbahçe'nin Mohamed'e imza attırmak için 1 milyon euroluk maaş önerdiği ifade edildi."

Mostafa Mohamed, kariyeri boyunca 108 maça çıkarken 35 gol 10 asist üretmişti.