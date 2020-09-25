Fenerbahçe'nin transfer gözdesi Kalu'ya flaş öneri! "Fransa'da kal"

Fenerbahçe'nin transferi listesinde yer alan ve kulübü Bordeaux ile görüşülmesine karşın henüz net bir cevap alamayan Kalu ile ilgili Nijerya Milli Takım teknik direktörü Gernot Rohr konuştu.

Tecrübeli teknik direktör oyuncu ile Fenerbahçe transferi hakkında görüştüğünü ve kariyeri açısından Fransa'da kalmasının daha iyi olacağını ilettiğini söyledi.

Rohr, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bana, Fenerbahçe'nin ilgisine rağmen Bordeaux'da mı kalayım? Dedi. Ona fikrimi söyledim ve Bordo'da kalmasının, Fenerbahçe'ye gitmesinden daha iyi olacağını söyledim. Seviye atlamak istiyorsa, Fransa'nın kendisine daha çok katkı vereceğini ifade ettim. Bu takımda yerini almasını gerektiğini ifade ettim. Bu sezon, kendisini geliştirmek için hala zamanı var. Yeni bir transfer geldiği için kendisini var gücüyle göstermesi gerekir. Bence kalmak ve Bordo'da yeri olduğunu kanıtlamak isteyecek." dedi.