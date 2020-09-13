"Bambaşka bir F.Bahçe olacak"

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 00:52Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 06:50
F.Bahçe'nin başında çıktığı ilk maçta 3 puan kazanan Erol Bulut, iddialı konuştu. İlk haftalarda futboldan çok alınan galibiyetlerin önemine değinen Bulut, "Yaptığımız transferlerin de hepsini ilk 11'de oynatamadık. Geç gelen ya da hazır olmayanlar var. Önümüzdeki 10 günlük süreçte yeniler de hazır hale gelecektir. Yapacağımız transferler de tam takım olduğumuzda bambaşka bir Fenerbahçe sahada olacak. Bundan kesinlikle eminim. Hem oynadığımız futbol hem de aldığımız sonuçlarla camianın yüzü gülecek" şeklinde konuştu