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"Bambaşka bir F.Bahçe olacak"

'nin başında çıktığı ilk maçta 3 puan kazanan , iddialı konuştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 00:52 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 06:50
"Bambaşka bir F.Bahçe olacak"
F.Bahçe'nin başında çıktığı ilk maçta 3 puan kazanan , iddialı konuştu. İlk haftalarda futboldan çok alınan galibiyetlerin önemine değinen Bulut, "Yaptığımız transferlerin de hepsini ilk 11'de oynatamadık. Geç gelen ya da hazır olmayanlar var. Önümüzdeki 10 günlük süreçte yeniler de hazır hale gelecektir. Yapacağımız transferler de tam takım olduğumuzda bambaşka bir sahada olacak. Bundan kesinlikle eminim. Hem oynadığımız hem de aldığımız sonuçlarla camianın yüzü gülecek" şeklinde konuştu