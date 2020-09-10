500 milyon TL geliyor!

Bankalar Birliği ile yapılandırma görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe prensip anlaşmasına vardı. Detaylar kesinleşince resmi açıklamalar yapılacak. Anlaşma ile sarı-lacivertli kulübün borçları 12 yıla yayılacak. 500 milyon lira yeni kredi alınacak. Böylece limit sorunu ortadan kalkacak. Vedat Muriç'i de Lazio'ya satan Fenerbahçe yaptığı transferleri rahatlıkla tescil ettirip, lisans alabilecek.

START YİNE KARDEŞLER'LE

Fenerbahçe'nin ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Yardımcılar İsmail Şencan ile Hakan Yemişken olurken, dördüncü hakemliği Erkan Özdamar yapacak. Sarı-lacivertliler geçen sezon da lige Arda Kardeşler ile start vermiş ve Kadıköy'de oynanan mücadelede Gaziantep FK'yı 5-0 mağlup etmişti.