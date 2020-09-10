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10 Eylül 2020, Perşembe
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500 milyon TL geliyor!

500 milyon TL geliyor!

'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, ile yapılandırma görüşmeler de sürüyor. Sarı-lacivertliler, Bankalar Birliği ile prensip anlaşmasına vardı.

ile yapılandırma görüşmelerini sürdüren prensip anlaşmasına vardı. Detaylar kesinleşince resmi açıklamalar yapılacak. Anlaşma ile sarı-lacivertli kulübün borçları 12 yıla yayılacak. 500 milyon lira yeni kredi alınacak. Böylece limit sorunu ortadan kalkacak. Vedat Muriç'i de Lazio'ya satan Fenerbahçe yaptığı transferleri rahatlıkla tescil ettirip, lisans alabilecek.

START YİNE KARDEŞLER'LE
Fenerbahçe'nin ligin ilk haftasında ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı yönetecek. Yardımcılar İsmail Şencan ile Hakan Yemişken olurken, dördüncü hakemliği Erkan Özdamar yapacak. Sarı-lacivertliler geçen sezon da lige Arda Kardeşler ile start vermiş ve 'de oynanan mücadelede FK'yı 5-0 mağlup etmişti.

  1. 10.9.2020
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