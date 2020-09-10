500 milyon TL geliyor!
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Bankalar Birliği ile yapılandırma görüşmeler de sürüyor. Sarı-lacivertliler, Bankalar Birliği ile prensip anlaşmasına vardı.
Bankalar Birliği ile yapılandırma görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe prensip anlaşmasına vardı. Detaylar kesinleşince resmi açıklamalar yapılacak. Anlaşma ile sarı-lacivertli kulübün borçları 12 yıla yayılacak. 500 milyon lira yeni kredi alınacak. Böylece limit sorunu ortadan kalkacak. Vedat Muriç'i de Lazio'ya satan Fenerbahçe yaptığı transferleri rahatlıkla tescil ettirip, lisans alabilecek.
START YİNE KARDEŞLER'LE
Fenerbahçe'nin ligin ilk haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Yardımcılar İsmail Şencan ile Hakan Yemişken olurken, dördüncü hakemliği Erkan Özdamar yapacak. Sarı-lacivertliler geçen sezon da lige Arda Kardeşler ile start vermiş ve Kadıköy'de oynanan mücadelede Gaziantep FK'yı 5-0 mağlup etmişti.
- 10.9.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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