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03 Eylül 2020, Perşembe
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Tarihin en değerli kulübü F.Bahçe

Tarihin en değerli kulübü F.Bahçe

'daki değerinin 3 milyar TL'yi aşmasıyla , Türk tarihinin en değerli kulübü oldu.

'daki değerinin 3 milyar TL'yi aşmasıyla , Türk tarihinin en değerli kulübü oldu. Ağustos ayında yaklaşık yüzde 90 artan kulüp hisseleri değerini 3 milyar TL'nin üstüne taşıyarak, rekor kırdı. Fenerbahçe'yi, 1 milyar 790 milyon TL ile , 1 milyar 250 milyon TL ile ve 782,4 milyon TL ile takip etti.
  1. 3.9.2020
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