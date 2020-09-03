Galatasaray transferde devreye girdi! Fenerbahçeli yıldız...
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yıldız oyuncu Tolgay Arslan için temaslarda bulunan Hannover 96, transferden vazgeçti. Ancak, Tolgay için Galatasaray devreye girdi. İşte tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Hannover 96, daha önce temaslarda bulunduğu Fenerbahçeli yıldız Tolgay Arslan transferinden vazgeçti.
G.SARAY DEVREYE GİRDİ
Alman basını Bild'in haberine göre; Hannover 96, Tolgay Arslan transferinden vazgeçti. Tolgay ile Galatasaray ve İspanyol kulüpleri ilgileniyor.
- 03.09.2020
- Güncelleme: 03.09.2020 20:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray transferde devreye girdi! Fenerbahçeli yıldız... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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