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03 Eylül 2020, Perşembe
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transferde devreye girdi! Fenerbahçeli yıldız...

Galatasaray transferde devreye girdi! Fenerbahçeli yıldız...

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yıldız oyuncu için temaslarda bulunan Hannover 96, transferden vazgeçti. Ancak, Tolgay için devreye girdi. İşte tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden 'de flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Hannover 96, daha önce temaslarda bulunduğu Fenerbahçeli yıldız transferinden vazgeçti.

G.SARAY DEVREYE GİRDİ

Alman basını Bild'in haberine göre; Hannover 96, Tolgay Arslan transferinden vazgeçti. Tolgay ile ve İspanyol kulüpleri ilgileniyor.

  1. 03.09.2020
  2. Güncelleme: 03.09.2020 20:37
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