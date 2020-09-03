Vedat Muriqi giderse yerine kim gelecek? Canlı yayında açıkladı!
Vedat Muriqi ayrılırsa yerine kim gelecek? Detayları A Spor Muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Fenerbahçe Vedat Muriqi'yi satarsa yerine 2 tane forvet alacak. Bunlardan bir tanesinin Eran Zahavi olma ihtimali var. Asıl diğer isim bir dünya yıldızı. Şu anda temaslar ama Vedat'ın satıldığı gün biz bu ismi paylaşacağız." ifadelerini kullandı.
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