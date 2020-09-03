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03 Eylül 2020, Perşembe
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'ye dünyaca ünlü golcü! Erol Bulut'un kararı...

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Erol Bulut'un kararı...

'de 'in Lazio'ya transferi için artık gün hatta saatler sayılırken, yönetim yeni golcü arayışına hız verdi. Sao Paulo'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Alexandre Pato, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Ayrıca ile söz kesen sarı-lacivertli kulübün, ’dan Livaja ile ’ın gündemindeki ’e de teklif yaptığı belirtildi. İşte harekatına dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

'de 'in Lazio'ya transferi için artık gün hatta saatler sayılırken, yönetim yeni golcü arayışına hız verdi. Listede birçok isim yer alıyor. Basına yansıyan adayların başında geliyor. ekibi Guangzhou ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaşan İsrailli yıldız ile yönetimin her konuda anlaştığı ifade ediliyor. Zahavi'nin yanı sıra Hırvat forvetler ve da gündemde.

Israel hopes of Euro qualification hanging by a thread - The Jewish Chronicle

MUNDO DEPORTIVO YAZDI
İspanyol Mundo Deportivo, 'den ayrılacak olan ve 'ın ilgilendiği Kalinic için Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini yazdı. 32 yaşındaki santrforun karar aşamasında olduğu bildirildi.

Kanarya'nın ayrıca 'da geçtiğimiz sezon 15 gol+12 asistle dikkat çeken Marko Livaja'da yıllık 2 milyon euro teklif ettiği iddia ediliyor. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun aklının karıştığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Marko Livaja'nın Menajerine 2 Milyon Euro'luk Teklif Sunduğu İddia Edildi

PATO TEKLİFİ
Sao Paulo'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Alexandre Pato, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Brezilyalı forvet için kararı teknik direktör Erol Bulut'un vermesi bekleniyor. 31 yaşındaki yıldız, Sao Paulo'da geçtiğimiz sezon 13 maçta 4 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi. Daha önce de defalarca Türk kulüplerinin gündemine gelen Pato kariyerinde Milan, Chelsea ve Villareal gibi ekiplerde forma giydi.

Brezilyalı golcü futbolcu Pato, Sao Paulo'dan ayrıldı - Futbol Haberleri - Spor

EŞİNİN ONAYINA KALDI
Eran Zahavi ile yıllık 2.5 milyon euro'ya el sıkışan Fenerbahçe bu transferi açıklamak için Vedat Muriç'in satışını bekliyor. basını da anlaşmayı doğruladı. Maariv gazetesinin spor eki One, yakın bir arkadaşının ağzından, "Zahavi, yüzde 90 Fenerbahçe ile kontrat imzalayacak" sözlerine yer verdi. Zahavi'nin, 'de yaşama konusunda eşi Shai'nin de onay vermesi halinde kariyerini 'da sürdüreceği vurgulandı.

37
AEK'da geçen sezon 15 gol+12 asistle oynayan Marko Livaja, toplamda ise 121 maçta 37 gol attı, 27 asist gerçekleştirdi.

  1. 3.9.2020
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