Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü! Erol Bulut'un kararı...

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in Lazio'ya transferi için artık gün hatta saatler sayılırken, yönetim yeni golcü arayışına hız verdi. Listede birçok isim yer alıyor. Basına yansıyan adayların başında Eran Zahavi geliyor. Çin ekibi Guangzhou ile sözleşmesinin feshi konusunda anlaşan İsrailli yıldız ile yönetimin her konuda anlaştığı ifade ediliyor. Zahavi'nin yanı sıra Hırvat forvetler Nikola Kalinic ve Marko Livaja da gündemde.





MUNDO DEPORTIVO YAZDI

İspanyol Mundo Deportivo, Atletico Madrid'den ayrılacak olan ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Kalinic için Fenerbahçe'nin de devreye girdiğini yazdı. 32 yaşındaki santrforun karar aşamasında olduğu bildirildi.

Kanarya'nın ayrıca AEK'da geçtiğimiz sezon 15 gol+12 asistle dikkat çeken Marko Livaja'da yıllık 2 milyon euro teklif ettiği iddia ediliyor. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun aklının karıştığı belirtildi.

PATO TEKLİFİ

Sao Paulo'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Alexandre Pato, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Brezilyalı forvet için kararı teknik direktör Erol Bulut'un vermesi bekleniyor. 31 yaşındaki yıldız, Sao Paulo'da geçtiğimiz sezon 13 maçta 4 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi. Daha önce de defalarca Türk kulüplerinin gündemine gelen Pato kariyerinde Milan, Chelsea ve Villareal gibi ekiplerde forma giydi.

EŞİNİN ONAYINA KALDI

Eran Zahavi ile yıllık 2.5 milyon euro'ya el sıkışan Fenerbahçe bu transferi açıklamak için Vedat Muriç'in satışını bekliyor. İsrail basını da anlaşmayı doğruladı. Maariv gazetesinin spor eki One, yakın bir arkadaşının ağzından, "Zahavi, yüzde 90 Fenerbahçe ile kontrat imzalayacak" sözlerine yer verdi. Zahavi'nin, Türkiye'de yaşama konusunda eşi Shai'nin de onay vermesi halinde kariyerini İstanbul'da sürdüreceği vurgulandı.



37

AEK'da geçen sezon 15 gol+12 asistle oynayan Marko Livaja, toplamda ise 121 maçta 37 gol attı, 27 asist gerçekleştirdi.