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03 Eylül 2020, Perşembe
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Tarihe geçmek istiyorum

Tarihe geçmek istiyorum

: Tigres’te kaleye uzak oynadığım için gol sayım düşük oldu. Burada çok çalışıp takıma en iyi katkıyı vermek ve tarihe adımı yazdırmak istiyorum.

'nin yeni transferi Enner dünkü idmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. yıldız, F.Bahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Transferim için emeği geçen herkese teşekkür ederim. Büyük bir kulübe geldim. Hedefim ilk Ekvadorlu olarak F.Bahçe tarihine adımı yazdırmak" dedi. 30 yaşındaki futbolcu, en rahat ettiği mevkinin forvet olduğunu kaydederek, "Hocam nerede görev verirse en iyisini yapmaya çalışacağım. Tigres'te son 2 yıl açıkta oynadım. Kaleye uzak kaldığım için gol sayım düşüktü. Burada en yüksek katkıyı vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. Baskıya alışık olduğunu söyleyen Valencia, sarı-lacivertli taraftarları da överek, "Çok tutkulular. Bana büyük destek veriyorlar. 'Flash' videosunu izleyince şaşırdım" yorumunu yaptı.

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