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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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İşte ’un maaşı

İşte Lemos’un maaşı

Kanarya'nın yeni transferi 'un sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı. 3 senelik imza atan Uruguaylı stoperin yıllık 850 bin euro kazanacağı öğrenildi.

Kanarya'nın yeni transferi 'un sözleşmesindeki detaylar ortaya çıktı. 3 senelik imza atan Uruguaylı stoperin yıllık 850 bin euro kazanacağı öğrenildi. 24 yaşındaki savunmacının bonservisini de 1.5 milyon euro verilmişti. Lemos, kontrollerin ardından 'ndaki kampa gidecek.
  1. 26.8.2020
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