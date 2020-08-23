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23 Ağustos 2020, Pazar
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Tisserand iddiası

Tisserand iddiası

gündeminde birçok isim bulunan için yeni bir iddia ortaya atıldı. forması giyen 'ı kiralamak istediği ileri sürüldü.

gündeminde birçok isim bulunan için yeni bir iddia ortaya atıldı. forması giyen 'ı kiralamak istediği ileri sürüldü. Alman ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki stoper için teknik direktör Erol Bulut'un ısrarcı olduğu belirtildi. Kongolu, geçtiğimiz sezon 15 lig maçında oynadı.
  1. 23.8.2020
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