Doğru karar vermişim

Yılın en çok konuşulan transferi Mert Hakan Yandaş, dün Çubuklu ile basın mensuplarının karşısına çıktı. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın elinden aldığı yıldız futbolcu, birçok konu hakkında konuştu. Galatasaray'dan bir idareci ile telefon yazışmalarının sosyal medyaya düşmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Mert, "Bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Zaten suç duyurusunda bulundum. Fenerbahçe'ye gelmekle de ne kadar doğru bir karar aldığımız bir kez daha gördüm" dedi.

KENDİMİ AYRICALIKLI HİSSEDİYORUM

"F.Bahçe bu ülkenin en büyük kulübü" diyen 26 yaşındaki futbolcu, "Buraya geldiğim ilk günden beri ayrıcalıklı olduğumu hissediyorum. F.Bahçe formasıyla mücadele etmek için can atıyorum. F.Bahçe çatısı altında olmak büyük gurur. İnşallah, karşılığını verebilirim. Yönetimimiz her şeye rağmen mükemmel işler yapıyor. Takım için rekabet her zaman olacak. Ben de kendimi bu geliştirmek istiyorum. Takdir hocamızın. İnşallah Fenerbahçe'nin kazandığı ortam olur" diye konuştu.

FENERBAHÇE BENİ SEÇTİ

Mert Hakan, sözlerine şöyle devam etti: "Fenerbahçe'yi tercih ettim demeyelim, Fenerbahçe beni seçti. Bu aile ortamı beni mutlu etti. Konuşulan her şeyin arkalarında durdular. Samandıra'da hocamın yanına gittim. Sarıldık. Doğum günümde oluşan ortamı herkes görmüştür. Sivasspor'da yakaladığımız çıkışta en önemli etken bu aile ortamıydı. Herkes bir şeyler yapmak için can atıyordu. Burada da kısa sürede bu ortamı yakaladık. Başarıda en önemli etken aile olabilmek."

'TATSIZ OLAYLAR BIZI BAĞLADI'

Kariyerinde zorlu dönemlerden geçtiğini de söyleyen Mert, "Hiçbir zaman pes etmedim. Çalışmaktan ve hayal etmekten vazgeçmedim. Fenerbahçe ile beni çok bağladı bu yaşanan olaylar. Beni sahiplendiler, ben de sahiplendim. Bu tatsız şeylerin yaşanması bizi daha çok bağladı. Asıl önemli olan şey Fenerbahçe'nin bana olan bağlılığını saha içinde göstermem gerekiyor. Polemiklerden uzak kalmak ve Fenerbahçe'ye odaklanmak istiyorum" sözlerini sarfetti.



GEZEN BİR 10 NUMARAYIM

10 numara pozisyonunda daha çok oynadığını vurgulayan genç futbolcu, bu konuda şunları söyledi: "Bugüne kadar hep 10 numara oynadım. Klasik 10 numara değil çalışan, gezen, arayan bir 10 numarayım. Kendimi orada rahat hissediyorum ama 10 numara oynarken insanlar beni 8 zannediyor. Ben saha içinde bıkmadan arayan biriyim.