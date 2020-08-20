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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Koronavirüs önlemleri alındı

Koronavirüs önlemleri alındı

Tesisleri'nde 10 gün sürecek kamp boyunca koronavirüs önlemleri de alındı.

Tesisleri'nde 10 gün sürecek kamp boyunca koronavirüs önlemleri de alındı. Tedbirler kapsamında antrenmanı takip eden basın mensupları ateş ölçümü ve maskeyle tesislere alındı. Test yapılan tesis çalışanlarının da takımın bulunduğu süre içinde evlerine gitmeyeceği belirtildi.
  1. 20.8.2020
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