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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Şovda 2. perde

Şovda 2. perde

Transferin resmen başladığı 4 Ağustos haftasında 4 yıldız ismi renklerine katan sarı lacivertlilerde şov sürüyor. Thiam Çubuklu'yu giydi, gözler yeni yıldızlara çevrildi. Sosa ve Perotti'nin de kısa sürede imza atacağı öğrenildi.

Yeni sezon öncesi bonservis bedeli ödemeden güçlü bir kadro için kolları sıvayan , dün şova devam etti. sezonunun resmen açıldığı 4 Ağustos haftasında Mert Hakan Yandaş, , ve Novak'ı duyuran sarı-lacivertliler, dün de 'a Çubuklu'yu giydirdi. Senegalli futbolcunun resmen Fenerbahçe'de olduğunu ilan eden video, büyük beğeni toplarken, gözler yeni yıldızlara çevrildi. Dün akşam saatlerinde 10 günlük kamp süreci için 'na geçen Kanarya'nın yeni transferleri açıklamaya devam edeceği öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin uzun süredir temas halinde olup, anlaştığı isimlerden ve Diego Perotti'nin de kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi. Özellikle bonservisi elinde olan ve 'i bilen isimlere imza attıran sarı-lacivertliler, Perotti ile birlikte diğer liglerden yapacağı transferleri de Süper Lig'in başlangıç tarihi olan 11 Eylül'e kadar bitirmeyi hedefliyor. Harcama limitlerine uygun bir şekilde transferlerini sürdüren sarı-lacivertliler, yüksek bedelle satmaya hazırlandığı Muriç ile yollarını ayıracağı birçok futbolcunun kazandığı yıllık ücretler çıktığında da harcama limitlerinde rahat bir nefes alacak.

TWITTER YIKILDI: FENERBAHÇE GELİYOR
Güne Mame Thiam transferini duyurarak başlayan Fenerbahçe, günün en çok konuşulanıydı. Sarı-lacivertliler, 'Fenerbahçe geliyor' etiketinin ardından duyurduğu transferlere taraftarlar da binlerce yorum yaptı. 12. adam, twitter hesaplarında 'Fenerbahçe geliyor' etiketiyle paylaşımlarda bulundu, sosyal medyada zirveye çıktı.

  1. 19.8.2020
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