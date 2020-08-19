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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferi bitirdi! 3+1 yıllık imza

'de! 3+1 yıllık anlaşma

Sinan Gümüş Fenerbahçe'de! 3+1 yıllık anlaşma

üst üste hamleler yapan , başarılı kanat oyuncusu ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli takım, 26 yaşındaki futbolcuyu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Son olarak 'nın golcüsu Mame Thiam'ı kadrosuna katan bir daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli takım, ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

EMRE BELÖZOĞLU İKNA ETTİ!
Fenerbahçe'nin transferdeki kilit isimlerinden olan Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş'ün transferinde önemli rol oynadı. 39 yaşındaki isim, 'daki kiralık sözleşmesi sona eren ve bonservisi Genoa'da olan 26 yaşındaki hücum oyuncusunun menajeriyle bir araya geldi.

GÖRÜŞME OLUMLU SONUÇLANDI!
Yapılan görüşmeler sonucunda taraflar anlaşma sağladı. İtalyan ekibi Genoa'nın da onayının ardından mutlu sonla bitti.

Sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'a gelen Sinan Gümüş, forma giydiği 13 karşılaşmada 5 gol atarken, 1 de asist yaptı. 2014-19 yılları arasında 'da oynayan 25 yaşındaki futbolcu, hem sağ kanat hem de forvet olarak görev yapabiliyor.



  1. 19.08.2020
  2. Güncelleme: 19.08.2020 17:51
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