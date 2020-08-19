Sinan Gümüş Fenerbahçe'de! 3+1 yıllık anlaşma
Transferde üst üste hamleler yapan Fenerbahçe, başarılı kanat oyuncusu Sinan Gümüş ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli takım, 26 yaşındaki futbolcuyu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Son olarak Kasımpaşa'nın golcüsu Mame Thiam'ı kadrosuna katan Fenerbahçe bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli takım, Sinan Gümüş ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.
EMRE BELÖZOĞLU İKNA ETTİ!
Fenerbahçe'nin transferdeki kilit isimlerinden olan Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş'ün transferinde önemli rol oynadı. 39 yaşındaki isim, Antalyaspor'daki kiralık sözleşmesi sona eren ve bonservisi Genoa'da olan 26 yaşındaki hücum oyuncusunun menajeriyle bir araya geldi.
GÖRÜŞME OLUMLU SONUÇLANDI!
Yapılan görüşmeler sonucunda taraflar anlaşma sağladı. İtalyan ekibi Genoa'nın da onayının ardından transfer mutlu sonla bitti.
Sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'a gelen Sinan Gümüş, forma giydiği 13 karşılaşmada 5 gol atarken, 1 de asist yaptı. 2014-19 yılları arasında Galatasaray'da oynayan 25 yaşındaki futbolcu, hem sağ kanat hem de forvet olarak görev yapabiliyor.
- 19.08.2020
- Güncelleme: 19.08.2020 17:51
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sinan Gümüş Fenerbahçe'de! 3+1 yıllık anlaşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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