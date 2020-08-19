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Fenerbahçe'de Erol Bulut o ismi sildi! Kampa dahil etmedi
Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde bir yandan mevcut oyuncuların da geleceği merak konusu oldu. Başarılı teknik adam geçtiğimiz sezon kadroya dahil edilen isme kamp kadrosunda yer vermedi ve takımda düşünmediğini göstermiş oldu. İşte o isim ve sarı-lacivertli takımın antrenmanından detaylar...
19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:56
Güncelleme: 19.08.2020 13:56
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
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Antrenmanın başında Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut oyuncular ile selamlaşırken kampta yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Sarı-lacivertliler esneme hareketleri ile başladığı idmana ağırlık çalışması ile devam etti. Kaleciler antrenör Michael Kraft yönetiminde antrenman yaptı.
Fenerbahçe'de corona virüsü tedbirleri üst düzeydeydi. Tesislerin girişinde gazetecilere ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıldı. Belli aralıklarla dezenfektanlar yerleştirilirken sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.
Oyuncular ve personelin Topuk Yaylası Tesisleri'nden corona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına izin verilmiyor.