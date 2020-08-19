Fenerbahçe'de Erol Bulut o ismi sildi! Kampa dahil etmedi - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Erol Bulut o ismi sildi! Kampa dahil etmedi

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde bir yandan mevcut oyuncuların da geleceği merak konusu oldu. Başarılı teknik adam geçtiğimiz sezon kadroya dahil edilen isme kamp kadrosunda yer vermedi ve takımda düşünmediğini göstermiş oldu. İşte o isim ve sarı-lacivertli takımın antrenmanından detaylar...

19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:56 Güncelleme: 19.08.2020 13:56
Fenerbahçe'de Erol Bulut o ismi sildi! Kampa dahil etmedi

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut o ismi sildi! Kampa dahil etmedi

Antrenmanın başında Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut oyuncular ile selamlaşırken kampta yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Fenerbahçe'de Erol Bulut o ismi sildi! Kampa dahil etmedi

Sarı-lacivertliler esneme hareketleri ile başladığı idmana ağırlık çalışması ile devam etti. Kaleciler antrenör Michael Kraft yönetiminde antrenman yaptı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut o ismi sildi! Kampa dahil etmedi

Fenerbahçe'de corona virüsü tedbirleri üst düzeydeydi. Tesislerin girişinde gazetecilere ateş ölçümü ve maske kontrolü yapıldı. Belli aralıklarla dezenfektanlar yerleştirilirken sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

Fenerbahçe'de Erol Bulut o ismi sildi! Kampa dahil etmedi

Oyuncular ve personelin Topuk Yaylası Tesisleri'nden corona virüsü tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına izin verilmiyor.

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