Fenerbahçe'de Erol Bulut o ismi sildi! Kampa dahil etmedi

Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde bir yandan mevcut oyuncuların da geleceği merak konusu oldu. Başarılı teknik adam geçtiğimiz sezon kadroya dahil edilen isme kamp kadrosunda yer vermedi ve takımda düşünmediğini göstermiş oldu. İşte o isim ve sarı-lacivertli takımın antrenmanından detaylar...