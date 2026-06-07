CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ile anlaşan Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket! Milli maç sonrası...

Fenerbahçe ile anlaşan Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket! Milli maç sonrası...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile her konuda anlaşma sağladı. Yıldız futbolcu, A Milli Takımımızın hazırlık maçında Venezuela ile oynadığı hazırlık maçının ardından kendisine sorulan transfer sorusuna tek cümlelik yanıt verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 09:27
Fenerbahçe ile anlaşan Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket! Milli maç sonrası...

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, yapacağı transferleri bir bir açıklamaya devam ediyor.

Fenerbahçe ile anlaşan Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket! Milli maç sonrası...

Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood ile anlaşmaya vardığını açıklayan Safi'den gece yarısı bir bomba daha geldi.

Fenerbahçe ile anlaşan Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket! Milli maç sonrası...

Hakan Safi, Serie A ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile her konuda anlaşma sağladı.

Fenerbahçe ile anlaşan Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket! Milli maç sonrası...

Transfer, Safi'nin seçim kampayasını yürüttüğü ve yıldız futbolcuyla özdeşleşen "Made in Romania" şarkısıya duyuruldu.

Fenerbahçe ile anlaşan Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket! Milli maç sonrası...

Safi, başkanlık seçimini kazanması halinde tecrübeli orta saha oyuncusuyla resmi sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe ile anlaşan Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket! Milli maç sonrası...

Hakan Çalhanoğlu'na A Milli Takımımızın hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Fenerbahçe'ye transferine ilişkin soru soruldu.

Fenerbahçe ile anlaşan Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket! Milli maç sonrası...

Deneyimli oyuncu, kendisine sorulan soruya sadece "İyi akşamlar" yanıtını verdi.

Fenerbahçe ile anlaşan Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket! Milli maç sonrası...

İŞTE O ANLAR

Barcelona'ya Osimhen'in transferi önerildi!
G.Saray'dan Lookman bombası!
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
CHP'de "mutlak" yol ayrımı! Kılıçdaroğlu'nun 2.5 yılda geldiği nokta: "Özgür Özel Batı'ya yalvaracak durumda"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray ve Napoli arasında flaş takas!
Hakan Safi'den bir bomba daha: Hakan Çalhanoğlu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Yüksek'ten maç sonu dikkat çeken eleştiri! İsmail Yüksek'ten maç sonu dikkat çeken eleştiri! 03:41
"Kazandığımız için mutluyuz ama..." "Kazandığımız için mutluyuz ama..." 03:41
"Kazandığımız için mutluyuz ama..." "Kazandığımız için mutluyuz ama..." 03:35
İsmail Yüksek'ten maç sonu dikkat çeken eleştiri! İsmail Yüksek'ten maç sonu dikkat çeken eleştiri! 03:28
Hakan Safi'den bir bomba daha: Hakan Çalhanoğlu! Hakan Safi'den bir bomba daha: Hakan Çalhanoğlu! 03:17
Bizim Çocuklar Dünya Kupası'na hazır! Bizim Çocuklar Dünya Kupası'na hazır! 03:09
Daha Eski
Yunus Akgün: Beklentinin farkındayız Yunus Akgün: Beklentinin farkındayız 03:08
Yunus Akgün: Beklentinin farkındayız Yunus Akgün: Beklentinin farkındayız 03:07
Bizim Çocuklar Dünya Kupası'na hazır! Bizim Çocuklar Dünya Kupası'na hazır! 02:52
Hakan Safi'den bir bomba daha: Hakan Çalhanoğlu! Hakan Safi'den bir bomba daha: Hakan Çalhanoğlu! 02:05
Aziz Yıldırım: Şampiyon olmak için geliyorum! Aziz Yıldırım: Şampiyon olmak için geliyorum! 01:40
Hakan Safi: Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım! Hakan Safi: Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım! 01:40