Fenerbahçe ile anlaşan Hakan Çalhanoğlu'ndan olay hareket! Milli maç sonrası...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile her konuda anlaşma sağladı. Yıldız futbolcu, A Milli Takımımızın hazırlık maçında Venezuela ile oynadığı hazırlık maçının ardından kendisine sorulan transfer sorusuna tek cümlelik yanıt verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2026 09:27
Transfer, Safi'nin seçim kampayasını yürüttüğü ve yıldız futbolcuyla özdeşleşen "Made in Romania" şarkısıya duyuruldu.
Safi, başkanlık seçimini kazanması halinde tecrübeli orta saha oyuncusuyla resmi sözleşme imzalayacak.
Hakan Çalhanoğlu'na A Milli Takımımızın hazırlık maçında Venezuela'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Fenerbahçe'ye transferine ilişkin soru soruldu.
Deneyimli oyuncu, kendisine sorulan soruya sadece "İyi akşamlar" yanıtını verdi.
İŞTE O ANLAR
📌 A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, transfer iddialarına ilişkin soruyu cevapsız bıraktı pic.twitter.com/Idx9skDX2y— DHA Spor (@dhaspor) June 7, 2026
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