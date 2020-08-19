MKE Ankaragücü Allahyar'a talip oldu! Görüşmeler başlıyor

Fenerbahçe'de transfer operasyonu sürerken bir yandan da mevcut oyuncuların son durumu merak ediliyor. Sarı-lacivertli takımda birçok isimle yolların ayrılması beklenirken, geçtiğimiz sezon transfer edilen Allahyar'a Süper Lig'den talip çıktı.

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusu Allahyar'a Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün talip olduğu öğrenildi. Başkent ekibinin genç oyuncuyu kiralamak için görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.

İranlı futbolcu, geçtiğimiz sezonun bir kısmını İstanbulspor'da kiralık geçirmişti ve sarı-siyahlı ekibin sözleşmesini feshetmesiyle Fenerbahçe'ye geri döndü.

ALLAHYAR SAYYADMANESH KİMDİR?

Allahyar Sayyadmanesh, 29 Haziran 2001 tarihinde İran'ın Amul şehrinde dünyaya geldi.

1,82'lik genç forvet ülkesinin ekiplerinden Padideh, Saipa ve Esteghal'de forma giydi. Amol bölgesinde doğan Allahyar U19 takımlarında sergilediği performanslar ile dikkatleri üzerine çekmişti.