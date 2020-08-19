Fenerbahçe Doğukan Sinik için iki oyuncu önerecek!

Antalyaspor formasını giyen Doğukan Sinik'in transferi için pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe son olarak takas formülünü gündemine aldı. Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin genç yıldıza karşılık Murat Sağlam veya Sadık'ı teklif edeceği belirtiliyor. Doğukan Sinik de Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyor.

Kariyerine Antalyaspor altyapısında başlayan Doğukan Sinik, 2017 yılında A takımla maçlara çıkmaya başladı. Akdeniz temsilcisi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız, bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 25 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı.