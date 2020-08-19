Fenerbahçe Doğukan Sinik için iki oyuncu önerecek! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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için iki oyuncu önerecek!

Fenerbahçe Doğukan Sinik için iki oyuncu önerecek!

çalışmalarını sürdüren , yabancı oyuncuların yanı sıra genç ve yerli isimlere de yöneliyor. Bu doğrultuda gündemine 'dan 'i alan sarı-lacivertliler, oyuncuyu renklerine bağlamak için takasta iki futbolcusunu önerecek.

formasını giyen 'in transferi için pazarlıklarını sürdüren son olarak takas formülünü gündemine aldı. Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin genç yıldıza karşılık Murat Sağlam veya Sadık'ı teklif edeceği belirtiliyor. Doğukan Sinik de Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyor.

Kariyerine Antalyaspor altyapısında başlayan Doğukan Sinik, 2017 yılında A takımla maçlara çıkmaya başladı. temsilcisi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız, bu sezon ligde ve 'nda çıktığı 25 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

  1. 19.08.2020
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