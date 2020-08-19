Fenerbahçe Doğukan Sinik için iki oyuncu önerecek!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yabancı oyuncuların yanı sıra genç ve yerli isimlere de yöneliyor. Bu doğrultuda gündemine Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i alan sarı-lacivertliler, oyuncuyu renklerine bağlamak için takasta iki futbolcusunu önerecek.
Antalyaspor formasını giyen Doğukan Sinik'in transferi için pazarlıklarını sürdüren Fenerbahçe son olarak takas formülünü gündemine aldı. Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin genç yıldıza karşılık Murat Sağlam veya Sadık'ı teklif edeceği belirtiliyor. Doğukan Sinik de Fenerbahçe'de oynamayı çok istiyor.
Kariyerine Antalyaspor altyapısında başlayan Doğukan Sinik, 2017 yılında A takımla maçlara çıkmaya başladı. Akdeniz temsilcisi ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız, bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda çıktığı 25 maçta 1 gol atarken 3 de asist yaptı.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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