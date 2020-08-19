Fenerbahçe Terence Kongolo'nun peşinde! Teklif yapıldı

Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe savuma hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertliler, aradığı stoperi İngiltere'de buldu. Manu Lunjon'un paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe, Feyenoord altyapısından yetişen ve Monaco'dan 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Huddersfield'a transfer olan Terence Kongolo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

TRANSFERDE RAKİP FULHAM!

Fenerbahçe'nin teklifini sunduğu Terrence Kongolo için İngiliz ekibi Fulham'ın da devrede olduğu belirtildi.





