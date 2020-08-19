Fenerbahçe Terence Kongolo'nun peşinde! Teklif yapıldı
Savunmasını güçlendirme kapsamında birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe, aradığı stoperi İngiltere'de buldu. Sarı-lacivertliler, Huddersfield'ın 26 yaşındaki oyuncusu Terence Kongolo'ya satın alma opsiyonlu teklifini sundu.
Yaz transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe savuma hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertliler, aradığı stoperi İngiltere'de buldu. Manu Lunjon'un paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe, Feyenoord altyapısından yetişen ve Monaco'dan 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Huddersfield'a transfer olan Terence Kongolo'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.
TRANSFERDE RAKİP FULHAM!
Fenerbahçe'nin teklifini sunduğu Terrence Kongolo için İngiliz ekibi Fulham'ın da devrede olduğu belirtildi.
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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