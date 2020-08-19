Fenerbahçe Terence Kongolo'nun peşinde! Teklif yapıldı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yeni stoperi İngiltere'den! İşte yapılan teklif

'nun peşinde! Teklif yapıldı

Fenerbahçe Terence Kongolo'nun peşinde! Teklif yapıldı

Savunmasını güçlendirme kapsamında birçok ismi gündemine alan , aradığı stoperi 'de buldu. Sarı-lacivertliler, 'ın 26 yaşındaki oyuncusu 'ya satın alma opsiyonlu teklifini sundu.

Yaz dönemi çalışmalarını sürdüren savuma hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Listesinde birçok isim bulunan sarı-lacivertliler, aradığı stoperi 'de buldu. Manu Lunjon'un paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe, Feyenoord altyapısından yetişen ve Monaco'dan 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 'a transfer olan 'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

TRANSFERDE RAKİP FULHAM!
Fenerbahçe'nin teklifini sunduğu Terrence Kongolo için İngiliz ekibi Fulham'ın da devrede olduğu belirtildi.



  1. 19.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe Terence Kongolo'nun peşinde! Teklif yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA