Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki isimler!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin ve Novak'ı kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isşm ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.

DIEGO PEROTTI

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe transfer sürecinde oldukça hızlı ilerliyor. Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde olan Diego Perotti için kulübü Roma ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. İtalyan ekibinin gelecek sezon kadrosunda düşünmediği 32 yaşındaki kanat oyuncusunun da kısa süre içinde İstanbul'a geleceği belirtildi.

MARKO LIVAJA

Hırvat yıldızın Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağına inanan Erol Bulut'un bu transferde ısrarcı davrandığı öğrenildi. AEK'nın 2017-18 sezonunda kiralık oynatıp, bir yıl sonra 1.8 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Livaja'da şartları zorlamaya hazırlanan Fenerbahçe, kısa süre içinde işi bitirmeyi hedefliyor. Kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Livaja'nın İstanbul'a sıcak bakacağı iddia ediliyor.

SMOLOV

Fenerbahçe forvet hattında Smolov'u görmek için ısrarcı. Vedat Muriç'in Lazio'ya transfer olması halinde Fenerbahçe Smolov'u kadrosuna katacak. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Lokomotif Moskova ile daha önce yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan sarı-lacivertliler, yeniden Rus ekibinin kapısını çalacağı iddia edildi.

MAURICIO LEMOS

Las Palmas Başkanı Ramirez, futbolcuları Lemos için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıklamıştı. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca da dün bu transferle ilgili detayları paylaştı. Palmas'ın en çok kazanan futbolcusu olan 24 yaşındaki Uruguaylı stoper için İspanyol temsilcisinin 3 milyon euro bonservis bedeli alacağı yazıldı.

ENNER VALENCIA

Fenerbahçe, tecrübeli futbolcu Enner Valencia'yı gündemine aldı. Vedat Muriqi'nin satışı gerçekleştikten sonra Enner Valencia Fenerbahçe'ye gelecek. Taraftlar arasında anlaşma sağlandı.

HENRY ONYEKURU

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve Monaco'ya geri dönen yıldız futbolcu Henry Onyekuru ile ilgileniyor. Önümüzdeki günlerde Henry Onyekuru hakkında yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.

SİNAN GÜMÜŞ

Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Antalyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Sinan Gümüş'ün yakında Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşmesi bekleniyor. Fenerbahçe, bonservisi Genoa'da olan Sinan Gümüş için 3 yıllık anlaşma sağladı.

ALPARSLAN ÖZTÜRK

Alpaslan Öztürk'le ilgilenen Fenerbahçe yönetiminin Göztepe'ye, "Biz size Harun Tekin'i verelim, siz de bize Alpaslan Öztürk'ü verin" diye bir takas teklifinde bulundu. İzmir temsilcisi bu teklifi düşünmek için Fenerbahçe'den süre istedi.

TOMAS CARDONA

Las Palmas'tan Mauricio Lemos için her konuda anlaşmaya varan Kanarya'nın ikinci stoperi ise Tomas Cardona olacak. Arjantin ekibi Godoy Cruz forması giyen 24 yaşındaki oyuncuyu sol ayaklı olması nedeniyle listesinin ilk sırasında yer alıyor.

CENK TOSUN

Emre Belözoğlu'nun görüştüğü Beşiktaş'ın eski golcüsü için Everton'la temaslar sürüyor. Cenk'in kiralık olarak kadroya katılması hedefleniyor.