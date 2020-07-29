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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Beko'da yaprak dökümü

Fenerbahçe Beko'da yaprak dökümü

Yeni sezon öncesi küçülmeye giden Beko'da bir ayrılık daha yaşandı. Birçok yıldız ismiyle yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde bu kez Malcolm Thomas, ayrılanlar arasına girdi. 31 yaşındaki ABD'li pivot, ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi küçülmeye giden Beko'da bir ayrılık daha yaşandı. Birçok yıldız ismiyle yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde bu kez Malcolm Thomas, ayrılanlar arasına girdi. 31 yaşındaki ABD'li pivot, ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.

  1. 29.7.2020
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