Fenerbahçe Beko'da yaprak dökümü

Yeni sezon öncesi küçülmeye giden Fenerbahçe Beko'da bir ayrılık daha yaşandı. Birçok yıldız ismiyle yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde bu kez Malcolm Thomas, ayrılanlar arasına girdi. 31 yaşındaki ABD'li pivot, Bayern Münih ile 1 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.